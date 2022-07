«Inghilterra e Italia mete preferite», il sondaggio di Condè Nast Johansens













Far incontrare le tendenze nella scelta e organizzazione dei viaggi dei turisti e le proposte degli albergatori. Con questo spirito Condè Nast Johansens, guida per i viaggiatori indipendenti e per quelli più esigenti, ogni anno lancia il suo sondaggio. Quest’anno ha interpellato i lettori per comprendere cosa è cambiato nel 2022 nella scelta del periodo in cui viaggiare, di un hotel o di una destinazione in fase di programmazione della loro vacanza. Tre i temi principali: futuri piani di viaggio; abitudini nella prenotazione di un viaggio; analisi sulla tipologia di lettori.

Dopo il proprio Paese di residenza, per l’85% dei lettori che sta programmando un viaggio internazionale, l’Inghilterra e l’Italia sono le destinazioni preferite dove prevedono di tornare a breve. Per la maggior parte questo avverrà nel mese di settembre (48%) e di ottobre (34%). Gran parte di loro desidera una vacanza breve (city break) o una vacanza estiva in una località balneare famosa.

In media prevedono di viaggiare 3 o 4 volte l’anno (48%) scegliendo come tipologia di albergo preferito un hotel di lusso indipendente per la maggioranza. La durata del viaggio, per il 36% dei lettori, sarà di 7 giorni iniziando la programmazione almeno 6 mesi prima della data stabilita e di 7 giorni nel caso di un city break o di un viaggio breve.

La spesa annuale per i viaggi (city break, vacanze e weekend) per la maggior parte dei lettori (23,6%) va dai 2.350 euro ai 4.700 euro.