Info Vacanze lancia la campagna Second life per le adv in difficoltà













Una seconda vita per le agenzie di viaggi gettate sul lastrico dal Covid-19: è la nuova campagna d’affiliazione del network Gruppo Info Vacanze che dal 1° febbraio lancia sul mercato la proposta affiliativa “Second Life Adv” .

La proposta prevede un canone d’acceso al costo simbolico di 1 euro. L’obiettivo è quello di dare una nuova opportunità a tutti coloro i quali stanno gioco forza abbandonando il mondo del travel: il network metterà a disposizione sistemi, strumenti ed operatività tecniche e di contatto finalizzate ad offrire un opportunità di mantenere agganciati i clienti e magari di trovarne di nuovi attraverso un supporto organico diretto ed attraverso la propria rete distributiva. L’operazione prevede che gli agenti di viaggi affiliati potranno operare anche part time e magari riaprire le serrande appena ci saranno concreti segnali di ripresa del settore viaggi.

Come si legge in una nota dei vertici del network “mentre altri Paesi hanno beneficiato di corridoi turistici per poter riuscire a far viaggiare con tutta sicurezza i propri cittadini in quelle nazioni Covid Free o comunque in Paesi e strutture ricettive altamente e professionalmente monitorate; il governo italiano ha deciso di massacrare l’azienda più produttiva del Paese, il destino del turismo e della filiera distributiva è appeso al filo incerto della speranza. Conti alla mano, si parla di almeno 2.500 agenzie in chiusura e circa 5mila nuovi disoccupati. Da qui il bisogno di avere una chance, una seconda vita”.