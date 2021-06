Incontro tra Garavaglia e il ministro del Turismo israeliano













Continuano gli incontri istituzionali tra Italia e Israele per la ripresa dei viaggi tra i due Paesi. Dopo lo scambio a Roma con Kalanit Goren Perry, consigliere per gli Affari turistici dell’Ambasciata israeliana, il ministro del Turismo italiano Massimo Garavaglia ha incontrato ad Atene la sua omologa israeliana Orit Farkash-Hacohen.

In primo piano, nel summit, la notizia del ritorno a volare in Israele da parte di Alitalia, segnale positivo di una ripresa già iniziata lo scorso 23 maggio con l’arrivo in Terra Santa del primo gruppo di turisti organizzati.

In vista della riattivazione dei flussi, sono stati ricordati gli “accordi di Abramo” che potranno dare nuovo impulso al movimento turistico dell’area con pacchetti congiunti tra i Paesi del Vicino Oriente che hanno voluto aderire al progetto.

«Gli italiani sono pronti a ripartire per Israele e l’Italia non vede l’ora di accogliere gli italiani, camminando insieme in nome della cooperazione», ha dichiarato il consigliere Kalanit Goren Perry, che ha lavorato per realizzare l’incontro tra i ministri.