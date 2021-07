Incoming, Welcome to Italy sbarca su lastminute.com













Portale Sardegna, in partnership con Welcome Travel Group, integra il portale incoming Welcome to Italy su lastminute.com, arricchendo l’offerta a disposizione dei clienti stranieri che, come riferimento, avranno sempre la figura dell’Italy Local Expert, professionista in loco che ha come obiettivo quello di consentire di produrre viaggi smart in tempi ridotti.

Il Gruppo lastminute.com, attraverso siti web e app disponibili in 17 lingue e in 40 Paesi, permette ogni anno a oltre 10 milioni di clienti di prenotare vacanze o esperienze di svago. Vantando un portfolio di marchi tra i quali troviamo anche Bravofly, Rumbo, Volagratis Weg e Jetcost, lastminute.com è il brand specializzato nel settore dei viaggi online e del tempo libero. Nato nel Regno Unito nel 1998, si è esteso in numerosi mercati, tra cui Francia, Germania, Spagna e Italia, mettendo a disposizione esperienze che includono hotel, vacanze e voli, selezionate a seconda della destinazione.

Massimiliano Cossu, ceo di Portale Sardegna, ha detto: «Siamo orgogliosi di aver concluso un accordo di grande prestigio, a riprova dell’interesse verso Welcome to Italy e dell’affidabilità della joint venture con Welcome Travel Group. Questa integrazione rappresenta un ulteriore grande passo avanti e una valida conferma dell’apprezzamento del nostro format. Forniamo a uno dei più grandi canali distributivi internazionali il nostro know how, la nostra rete di Local Expert e le oltre 500 possibili soluzioni di viaggio personalizzabili già create dagli Italy Local Expert. Il tutto in maniera flessibile, rapida e sicura».

«L’interesse di partner quali lastminute.com dimostra l’attenzione crescente verso Welcome to Italy e rafforza il valore dato alle nostre agenzie affiliate, che saranno le uniche a poter inserire il prodotto in piattaforma e a distribuirlo nel canale B2B. Una bellissima ed entusiasmante avventura, nata nel pieno della pandemia, che ci vede coinvolti in maniera sempre più entusiasta», ha aggiunto Adriano Apicella, ceo di Welcome Travel.

Davide Mara, market director Italia e Spagna di lastminute.com, ha concluso: «Siamo convinti che l’accordo potrà portare un valore aggiunto ai nostri clienti, incrementando l’offerta di viaggi in Italia con soluzioni su misura ricche di contenuti unici e costruite da esperti locali».