Incoming, Italia sempre più cara rispetto ai competitor













Italia e Spagna sono in pole position tra le preferenze dei turisti inglesi, ma il nostro Paese sconta un caro-prezzi che rischia di penalizzarlo rispetto ai competitor per tutta la summer 2022. I dati vengono rilevati da Mabrian Technologies, società di analisi dati per il settore turistico, che in uno studio appena pubblicato ha comunicato le tendenze dei viaggiatori del Regno Unito in vista dell’imminente Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II (70 anni dall’incoronazione del 1952, ndr).

L’analisi di Mabrian ha studiato le scelte e le intenzioni di viaggio in Europa durante la festività (tra giovedì 2 e domenica 5 giungo 2022): un periodo di vacanze nuovo e unico per quest’anno che non ha quindi uno storico di riferimento e che vede i britannici pronti a cogliere l’occasione per un viaggio nel Sud Europa, anche allungando la vacanza fino a una settimana, grazie alla possibilità di impiegare solo tre giorni di ferie.

La ricerca ha preso in esame domanda di biglietti aerei dal Regno Unito verso Spagna, Italia, Turchia, Grecia e Portogallo e sulla base dell’indicatore di ispirazione verso una meta di Mabrian (che misura la forza di un mercato rispetto alla domanda sulla singola destinazione) ha incoronato la Spagna come prima scelta con un punteggio di 12,09 per milione di ricerche). AL secondo posto, seppur molto indietro, c’e l’Italia con un punteggio di 5,37 , seguita da Turchia (4,44), Grecia (4,30) e Portogallo (4,16) che sono sostanzialmente appaiate.

Ma le preferenze non sono collegate alle dinamiche dei prezzi e qui l’Italia sconta un gap importante: il noatro Paese è infatti leader del costo medio della stanza (133,84 euro), seguito da Grecia a (120,65 euro), Spagna (119,28 euro), Portogallo (118,23 euro) e la Turchia che con 82,45 euro è di gran lunga la meta più economica.

Per Carlos Cendra, direttore vendite e marketing di Mabrian, «normalmente in questo periodo dell’anno c’è un costante aumento della domanda settimana per settimana per le destinazioni europee da parte degli inglesi; ma il Giubileo della Regina ha creato un forte anticipo di domanda su questa singola settimana. È interessante notare come la Spagna sia la vincitrice di questa speciale partita nonostante la forte concorrenza di prezzi della Turchia».