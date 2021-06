Incidente Itabus, i sindacati chiedono un incontro per verifiche sulla sicurezza













Nella giornata di giovedì, incidente stradale nel tratto Vicentino dell’autostrada Torino-Trieste. Uno scontro tra due veicoli che ha coinvolto un autobus della neonata società Itabus. «Il mezzo trasportava 18 passeggeri fortunatamente illesi, insieme al conducente del mezzo. Solo il conducente di una delle due auto, ha dovuto ricorrere ai soccorsi sanitari, al quale vanno gli auguri di pronta guarigione», è quanto dichiarano in una nota congiunta Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna.

«Nell’attesa che le autorità competenti facciano piena luce sulle cause di quanto accaduto – scrivono i sindacati – occorre sottolineare l’importanza della sicurezza nei viaggi di trasporto passeggeri, che al di là delle dinamiche di questo incidente, che ripetiamo avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, va aumentata sempre di più per la tutela dei lavoratori che operano su questi mezzi, per i clienti che li utilizzano e per gli utenti della strada».

Per le sigle «l’aumento della sicurezza avviene soprattutto attraverso pause, riposi giornalieri e riposi settimanali che garantiscono i necessari standard di sicurezza. Per capire quali norme di impiego sono state adottate, abbiamo richiesto per ben due volte di incontrare i vertici dell’azienda, senza aver avuto ad oggi alcuna risposta. Vogliamo sapere da Itabus quale contratto viene applicato ai conducenti, se vengono rispettate tutte le norme che ne discendono, quale tipo di formazione professionale è stata fatta ai conducenti».

«Ci aspettiamo – concludono le organizzazioni sindacali – un’urgente convocazione, per iniziare un percorso finalizzato a instaurare normali relazioni utili anche a definire gli standard di sicurezza, elemento questo per noi, per i lavoratori, come anche per le persone trasportate imprescindibile e fondamentale».