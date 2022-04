Incentive, New York ospiterà la 50ª Global Conference di Site













Sarà New York a ospitare, a febbraio 2023, la Global Conference di Site (Society for Incentive Travel Excellence), la più grande community internazionale di professionisti dell’industria degli eventi.

L’annuncio è stato dato in occasione della Conference 2022 tenutasi nei giorni scorsi a Dublino, a cui hanno partecipato oltre 450 soci da ogni parte del mondo, soprattutto Nordamerica.

L’evento è stato preceduto dal meeting del Consiglio dei Past President, a cui erano presenti tredici dei più recenti presidenti mondiali di Site, che si sono incontrati con il presidente in carica, Kevin Edmunds. Fra di loro anche l’italiana Annamaria Ruffini titolare Events In & Out: «Il mood di Dublino era di grande energia, positività e ottimismo. L’industria Mice si sta riprendendo molto in fretta negli Stati Uniti e nel Nord Europa, così come in altri Paesi come Spagna e Portogallo. Mi auguro che presto torni anche in Italia ai livelli pre-pandemici, ma già questi segnali che il mondo ci manda sono incoraggianti».

L’evento celebrativo dei 50 anni dell’organismo avrà luogo nella Grande Mela dal 17 al 20 febbraio 2023 e, al di là della sua importanza, sarà solo l’inizio di un anno di eventi celebrativi in ogni parte del mondo. Fred Dixon, presidente e ceo di NYC & Company, ha dichiarato che questa conference segnerà il rilancio definitivo della metropoli simbolo degli States come sede internazionale di meeting e viaggi d’incentivazione, dopo la tempesta Covid.