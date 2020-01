Incendi in Australia, i consigli dell’ente del Turismo

Visti gli incendi che continuano a colpire alcune parti dell’Australia, l’ente del Turismo monitora la situazione costantemente per fornire ai viaggiatori consigli e informazioni riguardanti gli itinerari e le condizioni mutevoli del Paese e dedica una pagina web agli aggiornamenti live.

Tourism Australia spiega che la maggior parte delle destinazioni rimane sicura e continua ad accogliere i turisti e che tutti gli aeroporti internazionali operano regolarmente. L’ente invita i viaggiatori a mettersi in contatto con il proprio agente di viaggi, tour operator, fornitore di servizi o centri di informazione locali per ricevere consigli e aggiornamenti sulle condizioni locali e su come visitare in sicurezza le destinazioni turistiche.

Tourism Australia spinge i viaggiatori a sostenere gli operatori turistici locali sia oggi nelle regioni non interessate dall’emergenza, che in quelle che dovranno riprendersi da questi incendi nei mesi e negli anni a venire.

“Il modo migliore per supportare l’Australia, le comunità australiane e il settore turistico – ricorda l’ente – è continuare a viaggiare nel Paese. Se non è possibile recarsi in un’area a causa di incendi, uno dei molti modi per aiutare la comunità e supportare gli operatori locali include la riprogrammazione dell’itinerario invece dell’annullamento”.

Sul sito c’è il riepilogo di alcune delle destinazioni più popolari per i viaggiatori internazionali e viene menzionato se sono state interessate dagli attuali incendi o sono sicure da visitare. L’elenco viene aggiornato regolarmente, tuttavia si raccomanda di verificare le informazioni anche sui siti web regionali e di visionare la pagina sulla sicurezza per l’emergenza incendi.

Tourism Australia afferma che il turismo internazionale non è stato influenzato dall’emergenza incendi, ma l’impatto mediatico globale non lascia certo indifferenti e può influenzare la percezione delle persone, sebbene l’Australia sia un continente enorme composto da sei Stati e le aree più colpite dagli incendi si trovino invece lungo la costa orientale.