Inaugurato a Roma il Dharma Boutique Hotel













Beneaugurante inaugurazione a Roma di una particolare struttura alberghiera: si tratta del Dharma Boutique Hotel & Spa, nel quartiere Monti: un intero palazzetto cielo terra del ‘700 con solo 13 camere l’una diversa dall’altra, una Spa privata con palestra, terrazza roof vista tetti e un servizio personalizzato che propone facilities come la selezione di sigari da abbinare a quella dei rum.

Situato a Via de’ Ciancaleoni, ai piedi della storica scalinata che le dà nome, il nuovo albergo introduce una proposta di vacanza benessere e charme in uno dei quartieri più centrali e hipster della Capitale, l’antica Suburra, rione punteggiato di vinerie e botteghe artigiane e lambito da Colosseo e Fori, cui Mario Monicelli – che vi abitava – dedicò il suo ultimo cortometraggio e che Tom Cruise ha recentemente scelto come set di alcune scene d’azione dell’attesissimo Mission Impossible 7.

Il Dharma Boutique Hotel & Spa è l’ultimo nato del Dharma Group Hotels and Restaurants, polo di ospitalità ed enogastronomia creato dall’imprenditore romano Luigi Felicetti e finora specializzato in ricettività diffusa, con quattro diverse strutture situate a brevissima distanza l’una dall’altra accanto al Teatro dell’Opera di Roma: il Dharma Luxory Hotel e il Dharma Style Hotel (entrambi in palazzi storici e caratterizzati da particolari wellness suite con idromassaggio) e i ristoranti Cotto e La cucina nazionale (l’uno per proposte food innovative, anche lounge bar; l’altro specialista in ricette tradizionali romane e italiane e attivo fin dagli anni ’30).