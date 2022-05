Inaugurata la Latam lounge all’aeroporto di Santiago del Cile













Il gruppo Latam ha aperto le porte della nuova lounge, uno spazio rinnovato per i suoi passeggeri più fedeli e i membri delle compagnie aeree partner in attesa del proprio volo. Il nuovo spazio, che sostituisce la vecchia Vip lounge, intende offrire un servizio più sostenibile con un’influenza latino-americana.

Latam lounge si trova nel nuovo Terminal 2 dell’aeroporto di Santiago, ed è disponibile per tutti i passeggeri iscritti al programma fedeltà Latam nelle categorie Black Signature, Black e Platinum, per i passeggeri che volano in cabina Premium, i passeggeri di compagnie aeree partner, e i soci commerciali che viaggiano su voli internazionali o fanno scalo in Cile.

«Il nostro processo decisionale è sempre guidato dai nostri clienti – ha spiegato Paulo Miranda, vp of customer del Gruppo Latam Airlines – e continuiamo ad offrire un’esperienza dove ognuno possa scegliere ciò che è importante per il suo viaggio. Abbiamo effettuato cambiamenti e innovazioni nella nostra nuova Lounge per creare uno spazio che metta in risalto il meglio della nostra regione e dove ci siano opzioni per tutti, per godersi il proprio tempo come meglio si crede».

In linea con l’impegno del Gruppo di integrare la sostenibilità in tutte le sue attività, il nuovo spazio presenta caratteristiche sostenibili molto rilevanti. Tra cui l’utilizzo dell’80% di energia rinnovabile per il suo funzionamento, giochi interattivi con temi educativi come il riciclaggio, la conservazione e la riduzione dei rifiuti, che viene incoraggiata attraverso il riciclaggio e il riutilizzo. La nuova lounge cercherà di compensare anche la sua emissione di carbonio attraverso l’ideazione di progetti di conservazione dell’ecosistema in Sud America.

«Tutto questo – ha concluso Miranda – rappresenta un altro passo riguardante la strategia sostenibile del gruppo, che siamo convinti debba coinvolgere tutti gli aspetti del nostro operato. Deve guidarci ed essere al centro di ciò che facciamo».

Il nuovo spazio ospita tra l’altro una serie di sculture di artisti sudamericani emergenti,realizzate per lo più con materiali riciclati. Inoltre, Latam ha rinnovato i servizi offerti ai passeggeri come gli armadietti per i bagagli a mano, le aree per dormire, le aree dedicate ai bambini e alle famiglie, le docce, gli open bar, il servizio a buffet con cucina latino-americana, il servizio di stiratura e lustrascarpe e le aree di co-working.