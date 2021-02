In Spagna il 20% delle agenzie rischia la chiusura definitiva













«Non smetteremo di ripetere che siamo il settore più in crisi per via del Covid-19 e delle varie misure restrittive, con migliaia e migliaia di posti di lavoro tagliati». Lo ha detto Mercedes Tejero di Ceav, l’associazione spagnola degli agenti di viaggi, che ha comunicato come – secondo le ultime stime – in Spagna abbia chiuso (bisogna capire se temporaneamente o definitivamente, ndr) il 20% delle adv.

«Calcolando che prima della pandemia avevamo circa 9.500 punti vendita attivi, possiamo dire che la chiusura stimata riguarderebbe più o meno 1.900 agenzie», ha detto l’esponente Ceav.

Intanto, Ceav è al lavoro per quanto riguarda il contratto collettivo nazionale delle agenzie di viaggi. «Stiamo lavorando con i sindacati per risolverlo senza aumenti salariali fino al 2022, a meno che la situazione non cambi radicalmente, dando così stabilità alle aziende del Paese», ha concluso Tejero.