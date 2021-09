In Repubblica Dominicana debutta l’Ac Hotel Punta Cana













Marriott International ha annunciato l’apertura in Repubblica Dominicana dell’Ac Hotel by Marriott Punta Cana. La struttura conta 129 stanze e, come spiega il Gruppo Usa, è situata a circa 15 minuti dal Punta Cana International Airport.

«Il primo Ac Hotel in Repubblica Dominicana offre ai clienti spazi eleganti, camere moderne e una raffinata esperienza culinaria – ha dichiarato Jeff Tomczek, vice presidente & global brand leader, distinctive select brands – Abbiamo creato una struttura che può diventare senza dubbio punto di riferimento per l’ospitalità di Punta Cana e di tutta la Repubblica Dominicana. Un posto che consentirà ai viaggiatori, anche i più esigenti, di avere a disposizione tutto ciò di cui hanno bisogno in un ambiente ideale».

In struttura ci sarà l’Ac Kitchen di ispirazione spagnola, aperta per colazione, cena e brunch nei fine settimana; l’Ac Lounge, per speciali cocktail, birre artigianali e vini pregiati. Ma anche una terrazza con piscina a sfioro e un’area bimbi. Fino all’ampia zona meeting e all’Ac Library, uno spazio aperto progettato per chi desidera studiare, confrontarsi, collaborare.