In Qatar 105 nuovi hotel in vista dei Mondiali di calcio













Banyan Tree Doha, Pullman Doha West Bay, JW Marriott West Bay e Steigenberger Hotel Doha sono solo alcune delle strutture che apriranno da qui al 2022 in Qatar, mentre il Paese si prepara a ospitare la Coppa del Mondo Fifa 2022.

Saranno ben 105 i nuovi hotel e appartamenti che il Qatar aggiungerà al suo già ampio ventaglio di strutture ricettive. Tra tutte, spicca senz’altro Banyan Tree Doha, una proprietà di lusso a 5 stelle elegantemente progettata dal designer d’interni Jacques Garcia. E ancora il Pullman Doha West Bay, parte di Accor e sempre 5 stelle; fino al JW Marriott West Bay e allo Steigenberger Hotel, famoso per la sua ospitalità esclusiva.

Il chief executive di Qatar Airways Group e segretario generale del Qatar National Tourism Council, Akbar Al Baker, ha affermato: «Stiamo continuando a espandere la nostra offerta turistica per far sì che i visitatori possano godere della proverbiale accoglienza del Qatar, potendo scegliere tra hotel, resort o appartamenti in linea con il proprio budget ed esigenze. Queste nuove aperture sono parte della nostra strategia, mirata a diversificare le opportunità del Qatar e ampliare l’attrattiva per i visitatori».

Il Banyan Tree Doha, aperto di recente, offre un’oasi di lusso nel cuore della città. L’hotel a 5 stelle vanta 5 sfarzosi ristoranti, 341 camere, suite e residence, con tutte le strutture e i servizi racchiusi in una meraviglia architettonica di forma circolare. Per un perfetto connubio tra lavoro e divertimento, il Pullman Doha West Bay, la cui apertura è prevista per la fine di quest’anno, offre 375 camere e suite e 93 appartamenti. Sono nove i punti gastronomici, più la palestra e la spa oltre che la lussuosa piscina all’aperto.

Coloro che desiderano godersi la vista dello skyline di Doha potranno ben concedersi un soggiorno al JW Marriott West Bay, di 53 piani. Chi cerca un alloggio vicino all’aeroporto potrà prenotare nello Steigenberger Hotel Doha. Questo edificio futuristico offrirà 204 camere e suit, una spa, una palestra e una piscina sul tetto, oltre a vari ristoranti. La sala da ballo di 400 metri quadrati e le 6 sale conferenze offriranno spazi confortevoli per organizzare incontri personali e professionali.