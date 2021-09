In Portogallo il meeting pr e comunicazione di Travel Lifestyle Network













Primo meeting post pandemia per Travel Lifestyle Network, rete internazionale che riunisce agenzie di pr e comunicazione specializzate nei settori del turismo e lifestyle, che si svolgerà dal 28 al 30 settembre 2021 in presenza a Évora, in Portogallo.

L’incontro simboleggia per tutti i mercati del turismo e del lifestyle un momento decisivo e significativo, un desiderio condiviso di ripartenza, dove contaminazione di idee, scambi culturali e strategie collaborative saranno gli elementi chiave del meeting. Si discuterà di come la pandemia ha profondamente cambiato il mondo del turismo e dell’ospitalità, dei passi necessari per affrontare i prossimi anni e di strategie vincenti che permetteranno di far raggiungere dei risultati ai propri clienti.

Travel Lifestyle Network raccoglie alcune tra le più importanti agenzie di tutto il mondo di pr e comunicazione indipendenti e attualmente è composto da 19 membri, distribuiti in 30 Paesi e in 6 continenti e nello scorso marzo ha avuto tre recenti ingressi: Argentina, Israele e Sudafrica.

«La pandemia ha messo a dura prova il nostro settore – sottolinea Albert Redusa Levy, ceo di Pr & Go Up Communication Partners, tra i soci fondatori del network – Ma grazie ai valori che intercorrono tra i vari membri del network si è sviluppato un importante lavoro tra lo staff delle agenzie, supportando i propri clienti e permettendogli di raggiungere anche in quel periodo traguardi e successi lodevoli. L’incontro di Évora, che vedrà la presenza di tutti i mercati, è un altro chiaro segnale della coesione che esiste tra i componenti del Travel Lifestyle Network, sarà sicuramente un momento chiave per tutti noi per continuare a segnare la strada della ripartenza».