In Liguria Puoi, al via la maxicampagna di rilancio della Regione

È stata presentata “In Liguria Puoi”, la maxicampagna di promozione turistica in tutta Italia voluta dalla Regione e dall’Agenzia di promozione turistica In Liguria.

L’iniziativa porterà l’offerta del made in Liguria all’attenzione dei lettori di grandi testate giornalistiche ma anche dei video spettatori e radio ascoltatori, con particolare attenzione per il mercato italiano. Il finanziamento complessivo è di 800mila euro, frutto di una riprogrammazione dell’attività dell’Agenzia.

«La Liguria è la meta naturale delle vacanze per il nord Italia, lo è sempre stata e lo è ancora di più in questo momento – afferma il presidente della Regione Giovanni Toti – Durante il lockdown siamo stati i primi a realizzare uno spot per promuovere i nostri sapori, da gustare a tavola nelle proprie case. Subito dopo, siamo stati i primi a riaprire gli stabilimenti balneari, erogando bonus per le assunzioni ed elaborando linee guida anche per la ristorazione e le strutture ricettive. Adesso è il momento di ripartire, in piena sicurezza, puntando sul turismo di prossimità: chi ama la Liguria può tornare a trovarci, per riscoprire le nostre spiagge e il nostro splendido mare, premiato anche quest’anno con il record di bandiere blu, i nostri panorami, i nostri sentieri e il nostro bellissimo entroterra. Questo è il messaggio che vogliamo trasmettere: la bellezza, in Liguria, è a due passi da casa».

L’investimento consentirà di «promuovere in tempi brevissimi la stagione estiva – conferma Giovanni Berrino, assessore regionale al Turismo – È importante non solo avere attivato risorse di così grande rilievo, ma anche averle rese disponibili prestissimo. A pochi giorni dall’avvio delle riaperture delle strutture ricettive, dei negozi e dei ristoranti, siamo pronti ad attuare una grande promozione delle nostre bellezze e della nostra capacità di accoglienza».

Si tratta di un impegno concreto per sostenere il settore più importante dell’economia regionale, come rileva Pietro Paolo Giampellegrini, commissario straordinario di Agenzia In Liguria: «La campagna avrà una diffusione straordinaria: 90 testate tra riviste di settore e quotidiani generalisti, redazionali e speciali dedicati alla Liguria, ma anche radio, quotidiani online, social e tv. Una campagna che vuole raggiungere tutti gli italiani. Le prime uscite inizieranno questo weekend e la copertura andrà avanti fino a fine settembre».

Nella strategia adottata si punta a conquistare in particolare il turismo italiano e delle aree di Nizza e Marsiglia, zone di confine che rappresentano tradizionalmente un mercato di riferimento. In una stagione particolare in cui non saranno gli stranieri, come è sempre avvenuto, a garantire i grandi numeri in arrivi e presenze, l’incoming parlerà soprattutto italiano. Il messaggio sui media di tutto il Paese racconterà di una Liguria bellissima, in cui si può godere delle cose semplici; una meta dalle infinite possibilità.