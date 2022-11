In Liguria, Garnero: «Il nostro incoming all’insegna dell’experience»

A pieno regime l’attività promozionale di “In Liguria” che si appresta a chiudere un anno interlocutorio ma certamente proficuo per la ripartenza dell’incoming ligure, con tante idee per un’efficace commercializzazione della regione, come evidenza Matteo Garnero, direttore generale di “In Liguria”.

A Rimini è stato presentato il progetto “Genova The Place to be” per valorizzare il territorio: quali sono i punti di forza di questa operazione e a quali target si rivolgono?

«Diciamo subito che “Genova The Place to be” è uno dei più ambiziosi progetti per la valorizzazione del territorio ligure e della sua capitale. I suoi punti di forza sono stati la capacità della città di diventare protagonista di diversi eventi e attività di interesse internazionale, così da attrarre un pubblico sia italiano che non. In particolare, si segnala la mostra genovese dedicata a Rubens, l’incontro di rugby Sudafrica-Italia e il The Ocean Race Genova The Grand Finale».

Su quali tipologie di offerte turistiche concentrerete ora i vostri sforzi promo-commerciali per la stagione 2023?

«L’obiettivo dei prossimi mesi sarà confermare l’andamento positivo del turismo regionale, che ha mostrato come la Liguria non sia solo una meta per il turismo estivo, ma che abbia grande attrattiva per diversi tipi di turismo e per tutto l’anno. In particolare, l’offerta turistica sarà concentrata sulle bellezze artistiche della regione, dalle mostre d’arte ai borghi indimenticabili, fino a tutte la varietà di proposte per attività outdoor nei magnifici panorami liguri. Il primo semestre 2023 protagonista sarà The Ocean Race Genova, l’emozionante gara internazionale che vedrà la Liguria e Genova rappresentare l’Italia nel mondo».

Quali sono le peculiarità dell’operazione “Visit La Spezia” presentata sempre alla fiera di Rimini?

«Il progetto “Visit la Spezia” è finalizzato a promuovere un’importante destinazione del nostro territorio. Si è concentrato in particolare sul lancio del sito web dedicato e sulle nuove infrastrutture turistiche attive nella città. Verranno recuperati 5mila metri quadrati oggi destinati alle attività di pesca, rivitalizzati per accogliere nuove attività commerciali e una stazione crocieristica, in ottica di una destinazione sempre più green».

Turismo sostenibile, offerte green e nuove generazioni di viaggiatori: come state affrontando le sfide del mercato che verrà?

«La regione ha dimostrato un costante impegno per garantire sempre una maggiore attrattiva per le nuove generazioni e per i cosiddetti nativi digitali: oltre ai progetti legati al rinnovamento del portale dedicato alla regione, siamo sempre attivi con campagne social mirate, in particolare sulle “experience” riguardanti l’outdoor, che cerchino di coinvolgere anche i viaggiatori più giovani e consapevoli dell’ambiente. I progetti per il prossimo futuro della regione sono per la maggior parte focalizzati sul rendere la destinazione sempre più green e sostenibile».