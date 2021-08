In Lapponia si può: i viaggi invernali 4Winds per vaccinati













Turismo distanziato e viaggi meditativi: è la proposta del tour operator 4Winds che ha predisposto una variegata programmazione autunno-inverno sulla Lapponia, per vivere in diretta l’affascinante fenomeno dell’aurora boreale.

Tra le proposte, un viaggio a Rovaniemi & Ruka con partenza garantita che prevede una guida bilingue italiano-spagnolo per un tour breve da 5 giorni in mezza pensione alla scoperta del mondo Sami. Altra proposta short break, con 3 notti in Lapponia, presso il Muotka Wilderness Hotel (località Saariselkä) e un fitto programma di escursioni in inglese, tutto in pensione completa.

Ulteriore alternativa è il pacchetto Aurora e Natura, un viaggio che include 6 notti in Lapponia, sempre presso il Muotka Wilderness Hotel con escursioni in inglese e pensione completa.

Già disponibili anche le prenotazioni per il Capodanno artico a Saariselkä e Rovaniemi. Sette giorni tra fattorie Sami, notte in igloo di vetro per ammirare l’aurora boreale, nuotate ed escursioni in rompighiaccio e in slitta trainati dagli husky. Guida bilingue italiano e spagnolo.

Tutti i viaggi verso la Finlandia sono possibili se si è vaccinati contro il Covid.