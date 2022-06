In Austria per castelli e giardini













Palazzi, fortezze, castelli e i loro giardini sono eredità della lunga storia dell’Austria. Oggi alcuni sono diventati anche hotel. Da Vienna a Graz, Salisburgo e Innsbruck, quattro proposte per regalare momenti unici ai vostri clienti

Dormire nella suite imperiale di Schönbrunn a Vienna

Non serve molta fantasia per calarsi nei panni di un imperatore o di una imperatrice quando si sceglie di dormire nella Grand Suite dentro alla Reggia di Schönbrunn: basta affacciarsi alla finestra e ammirare la Gloriette per sentirsi subito come Francesco Giuseppe o sua moglie Sissi. La camera deluxe di 167 mq regala l’esperienza unica di dormire in un letto a baldacchino dentro una delle residenze più famose del mondo.

Castello di Leopoldskron, albergo di charme a Salisburgo

Concedersi la colazione sotto gli stucchi rococò della sala da ballo oppure una lettura di giornale nell’originale biblioteca in legno intarsiato. Fuori dalle finestre la vista sul lago e sulle montagne: il Castello di Leopoldskron sembra isolato ma è a solo mezz’ora di passeggiata dal centro di Salisburgo. Il castello, già residenza di uno dei fondatori del Festival di Salisburgo, Max Reinhardt, è diventato un albergo di charme dalle atmosfere raffinatissime. Nel 2014 fu scelto da Karl Lagerfeld, allora stilista di Chanel, come location per la sfilata di Métiers d’Art “Paris – Salzburg”.

Palazzo Eggenberg a Graz, sotto il segno dei pianeti

La dinastia degli Eggenberg ha vissuto gloria e decadenza nel giro di poco più di due secoli. Dei tempi del loro massimo splendore resta come testimonianza Palazzo Eggenberg, patrimonio Unesco. Architettura e arredi di questo edificio e dei suoi giardini rispecchiano niente di meno che l’armonia dell’universo. Recentissima la notizia che Eggenberg farà parte della prestigiosa associazione Arre – “Association des Résidences Royales Européennes” – insieme ad altri celebri membri come Versailles.

Castello di Ambras a Innsbruck, luogo di una grande storia d’amore

La coppia che non doveva incontrarsi, e tantomeno sposarsi, in un’epoca in cui i matrimoni delle famiglie regnanti erano alleanze di potere. Invece Ferdinando II d’Asburgo e Philippine Welser, figlia di un ricco mercante, si sposano. Il Castello di Ambras è un dono alla moglie.Oggi è un museo: la Camera delle Meraviglie rivela la passione di Ferdinando II per l’arte e il collezionismo. Mostre: “One World”, 16.6.-2.10.2022, focalizza i quattro elementi. Festival della Musica Antica, 12.7.- 28.8., con splendidi concerti. Festa del Castello, 15.8., in stile rinascimentale, per grandi e piccoli.

