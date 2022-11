Imprese, la piattaforma Federturismo per scovare gli aiuti finanziari

L’emergenza finanziaria delle imprese turistiche, che non è finita certo con il sold out estivo, è al centro dell’attenzione delle associazioni di categoria e tra queste c’è Federturismo. L’associazione in seno a Confindustria ha organizzato in collaborazione con Intesa San Paolo un webinar formativo per conoscere da vicino gli strumenti finanziari che le imprese possono utilizzare nell’immediato futuro; e presentare la piattaforma Incentive Now che permetterà alle imprese di prendere visione di tutti i bandi in essere.

Un’ampia panoramica sugli strumenti ad alta flessibilità da adottare senza appesantire una situazione già molto precaria a causa di 2 anni pandemici e un recente tsunami frutto di impennate di costi energetici e inflazione a doppia cifra.

Un utile blitz, quindi, tra gli strumenti finanziari erogati dal sistema bancario e garanzie pubbliche, a sostegno dell’incremento dei rincari energetici e finanziamenti per sostenibilità e digitalizzazione per un nuovo modello di impresa turistica, esplorando in particolare anche le opportunità del Pnrr e dei fondi pubblici.

Per la presidente di Federturismo, Marina Lalli, che ha introdotto il webinar, «è un atto dovuto della nostra federazione visto che ci troviamo in difficoltà nell’orientarci fra i diversi strumenti da utilizzare per rilanciare la propria impresa. Molte imprese turistiche si trovano in uno stato di indebolimento finanziario, anche di tipo patrimoniale, aggravato dall’aumento dei costi energetici, dei tassi d’interesse. E molti sono alla ricerca di strumenti snelli che non vadano ad appesantire una situazione già precaria. Da qui la scelta di Federturismo che ha dialogato con Intesa San Paolo per promuovere un webinar di formazione finalizzato a far capire quali strumenti, quali opportunità dal Pnrr e come accedere ai fondi d’investimento agevolati, per strutture ricettive, parchi tematici, porti turistici».

Francesco Pacifici, della direzione sales and marketing di Intesa San Paolo ha illustrato sinteticamente la normativa attuale in tema di accesso alle garanzie pubbliche, attraverso il Fondo di Garanzia e lo strumento SupportItalia-Sace, con i meccanismi di funzionamento e altre interessanti precisazioni sulla nuova versione del temporary framework con relativi requisiti d’accesso, adottata dall’Unione Europea proprio pochi giorni fa, e valida per tutto il 2023; di fatto un ulteriore intervento emergenziale che proseguirà a lungo.

Ma il momento-clou del webinar è stato la presentazione della piattaforma dedicata Incentive Now a disposizione delle imprese turistiche, per orientarsi tra gli strumenti finanziari allestiti nel dopo Covid. Ad illustrarlo Elena Bertoli, manager della Deloitte Consulting che ha spiegato: «Alla piattaforma ci si deve registrare con semplici passaggi, caricando una propria email, partita Iva, codice Ateco, per accedere alle informazioni mirate. Sulla schermata iniziale (pagina di riepilogo) appaiono infatti vari riquadri, in ognuno dei quali è illustrato l’incentivo mappato in piattaforma. Una prima sezione riguarda gli incentivi in evidenza che al momento risultano di maggiore interesse per il settore turistico, e che si possono salvare tra i preferiti. Nelle successive sezioni ci sono tipologie di incentivi sempre più specifiche riguardo al settore di riferimento. Si può poi avviare la ricerca sulla piattaforma in base alla partita Iva ed al codice Ateco che si sono caricati, per accedere a schermate relative a incentivi mirati, con la loro tipologìa ed il loro stato dell’arte, e quindi si potrà conoscere in tempo reale la loro scadenza, le modalità per fare domanda ed altre info utili per accedervi».

È stata poi la volta di Paolo Melone, senior director coordinamento marketing e business development di Intesa San Paolo, che ha illustrato gli strumenti finalizzati all’adozione di modelli di risparmio energetico per strutture ricettive e altre tipologie di imprese turistiche energivore; esponendo anche forme di investimento per la trasformazione digitale dell’impresa turistica, fino ad illustrare forme di noleggio con i servizi Rent for You e modelli di Pay for use per imprese a stagionalità estiva o invernale. Melone ha poi ricordato che in Intesa San Paolo esiste un Desk Turismo che intende supportare le esigenze finanziarie e gestionali delle imprese del turismo con un team dedicato.

Al termine del webinar orientativo, Anna Roscio, responsabile direzione sales di Intesa San Paolo ha tenuto a sottolineare che la banca «ripone un interesse particolare nel turismo perché è uno dei piloni fondamentali per l’economia nazionale di oggi e di domani. Ci sono trend di trasformazione del comparto, primo fra tutti la sostenibilità che possono diventare il punto di forza della nostra offerta, così come la riqualificazione delle nostre strutture d’accoglienza. Come banca, quindi, noi ci siamo e abbiamo messo in campo risorse e forme di finanziamento che incentivano il settore. Ci sono inoltre le risorse del Pnrr, e la possibilità di accedere a forme di finanza alternativa con altri strumenti che possono accompagnare il settore in un percorso di crescita e il rapporto tra associazioni come Federturismo e il sistema bancario rappresentano condizioni essenziali per assicurare un percorso di crescita sicura».