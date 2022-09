Imposta di soggiorno, guida alla dichiarazione online

Mancano pochi giorni all’adempimento relativo all’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021: secondo quanto previsto dal decreto Semplificazioni (decreto legge del 21.06.2022 n. 73), infatti, il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno è il 30 settembre 2022 e deve avvenire solo in via telematica.

Inoltre il Mef ha diffuso nei giorni scorsi una serie di importanti chiarimenti. Innanzitutto è necessario presentare una dichiarazione per ciascuna annualità, in quanto la presentazione “cumulativa” non riguarda annualità diverse, bensì i dati che devono essere dichiarati nel singolo anno di riferimento,

Inoltre, la dichiarazione “multipla” riguarda ipotesi nelle quali il dichiarante presenta la dichiarazione allo stesso Comune e nel caso in cui “non sia possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello”, l’obbligo di presentazione della dichiarazione spetta all’intermediario per i pernottamenti da lui gestiti,

E ancora, nelle locazioni brevi gestite da un intermediario che incassi il contributo di soggiorno, l’obbligo di presentazione della dichiarazione spetta all’intermediario anche nel caso in cui il gestore riscuota solo in parte personalmente il tributo, in quanto “il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della presentazione della dichiarazione”.

Infine, gli intermediari quali ad esempio le agenzie immobiliari, che hanno in gestione più immobili eventualmente ubicati in comuni diversi, dovranno presentare una dichiarazione in ciascun comune di riferimento.