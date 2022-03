Impara lo spagnolo con successo: 5 cose da sapere sui corsi online













Vuoi imparare lo spagnolo in modo efficace e senza inutili perdite di tempo? Allora iscriverti ad un corso online potrebbe rivelarsi la scelta migliore, in quanto offre numerosi vantaggi rispetto alle classiche lezioni in presenza. È tuttavia importante focalizzarsi sui propri obiettivi e sapere come trovare il corso più adatto alle proprie esigenze, perché al giorno d’oggi le opzioni sono parecchie e non tutte ugualmente valide. Ecco allora 5 cose da sapere sui corsi online.

I corsi online sono efficaci tanto quanto quelli in presenza

Prima di tutto è bene precisare che i corsi online non sono meno efficaci rispetto a quelli tradizionali in presenza, anzi. Sono ormai numerosi gli studi che dimostrano quanto possano rivelarsi addirittura più utili ai fini di un apprendimento mirato ed evitino anche parecchie perdite di tempo. Si può dunque imparare lo spagnolo online in modo estremamente efficace: l’importante è compiere le scelte giuste che vedremo nei prossimi paragrafi.

Gli insegnanti madrelingua sono i migliori

Se hai intenzione di seguire un corso online di spagnolo, ti conviene iscriverti ad una piattaforma che ti permetta di scegliere il tutor che preferisci. I migliori sono infatti i madrelingua, perché per quanto un docente possa essere competente e qualificato, solo chi insegna la propria lingua natia riesce ad offrire skills di un certo livello. Pensiamo ad esempio alla corretta pronuncia: i madrelingua sono gli unici a conoscerla alla perfezione.

Le lezioni private sono più efficaci di quelle in gruppo

Un altro aspetto che è importante sapere sui corsi di spagnolo online è che ne esistono di due tipologie: quelli di gruppo e quelli invece privati. Questi ultimi sono decisamente migliori, in quanto seguire delle lezioni di lingue insieme ad altri studenti potrebbe rivelarsi una perdita di tempo. Ognuno ha le proprie lacune, i propri punti deboli ed avendo un insegnante tutto per sé è possibile focalizzarsi su di essi, in modo da migliorare con maggior velocità ed efficacia.

Webcam e microfono sono sempre necessari

Se intendi iscriverti ad un corso di spagnolo, ricorda che non ti occorrono chissà quali strumenti particolari ma webcam e microfono sono sempre indispensabili. Se non li hai sul PC, puoi utilizzare anche lo smartphone ma in questo caso ti conviene controllare che la piattaforma di lingue offra anche un’applicazione dedicata.

Il giusto prezzo dei corsi online

Un’ultima cosa da sapere sui corsi online di spagnolo è che le tariffe possono variare in modo considerevole. Generalmente le scuole private sono le più costose, mentre i migliori prezzi si possono trovare sulle piattaforme che mettono in contatto i tutor e gli allievi. In quest’ultimo caso hai la possibilità di scegliere l’insegnante anche in base alla tariffa che propone: ce ne sono alcuni più costosi ed altri invece molto più economici. Naturalmente, non vale la pena puntare troppo al ribasso perché un tutor che propone tariffe particolarmente basse evidentemente non è all’altezza di altri, che invece ti permettono di apprendere in modo più efficace. In tutti i casi, sei libero di scegliere l’opzione migliore anche in base al tuo budget.

Info: Preply.com