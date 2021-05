Immobili di lusso, G Rent debutta sul mercato Aim Italia













Debutto all’Aim Italia, gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese, per G Rent, che opera sul mercato degli immobili di lusso con il marchio Gabetti Short Rent

L’ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento totale di 1.087.500 azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti dall’aumento di capitale riservato a investitori qualificati italiani, investitori istituzionali esteri e non qualificati, per un controvalore di circa 3,3 milioni di euro, rivolto a investitori istituzionali e non qualificati.

«Con la quotazione in Borsa di G Rent voltiamo pagina – commenta Emiliano Di Bartolo, fondatore, azionista e amministratore delegato di G Rent – Alla fine del processo di quotazione e dopo un intenso periodo di incontri con investitori, vorrei esprimere un ringraziamento particolare a tutti quelli che hanno manifestato il loro interesse verso il nostro progetto. I fondi raccolti e la visibilità acquisita con la quotazione ci permetteranno di rafforzare ulteriormente la nostra posizione di spicco nel mercato del luxury short rent».

Il socio più rilevante di G Rent è Esperia Investor (società riconducibile congiuntamente alla famiglia Di Bartolo e ad Antonio Ferrara, questi ultimi già tra i soci fondatori nel 2019). Il portafoglio immobiliare in gestione vale oggi oltre 83 milioni di euro. “Siamo presenti con 116 immobili nelle principali località turistiche esclusive italiane e nelle più importanti location a livello internazionale – spiegano dalla società – Tra cui 35 ville di lusso sull’isola di St. Barth nei Caraibi e di 47 ville di lusso a Ibiza».

G Rent opera attraverso due linee di business: Gabetti Short Rent – Luxury Houses che offre servizi dedicati a clientela privata per la gestione in full outsourcing di immobili di altissimo pregio destinati allo short rent; e Gabetti Short Rent – Corporate Houses, in fase di avvio, con un’offerta per investitori e sviluppatori per la gestione in full outsourcing di pacchetti di unità immobiliari destinate allo short, medium e long rent per una clientela che si sposta per motivi di lavoro.

Per il percorso di quotazione in Borsa nel segmento Aim dedicato alle Pmi, G Rent ha scelto Ambromobiliare SpA come advisor finanziario; Banca Finnat come nomad e global coordinator; Bdo Italia quale advisor contabile; Nctm come consulente legale.