Meet Ireland, workshop B2B tra turismo outdoor e food













È un’Irlanda a 360 gradi quella che oltre 40 operatori e fornitori di servizio hanno illustrato al Meet Ireland, il workshop B2B organizzato in streaming dell’Ente del turismo irlandese in Italia.

La destinazione verde per eccellenza gioca su vari tavoli: grazie a 3mila km di tracciati adatti al trekking e al cicloturismo, a corsi d’acqua per il kayak e al mare ideale per gli appassionati di surf, l’Irlanda si propone innanzitutto come la meta ottimale per il turismo outdoor, tanto di moda in questo primo periodo post Covid, con operatori specializzati in grado di orientare le scelte di clienti giovani ed esigenti. Un’offerta sportiva completata dalle proposte per il golf e per l’equitazione praticabile anche in spiaggia.

C’è poi l’Irlanda della cultura con Dublino, città Unesco per la letteratura e Belfast, città Unesco per la musica, con soggiorni anche a tema come quelli previsti per le celebrazioni dei 100 anni dell’Ulisse di James Joyce. In questa città poi, sono in pieno svolgimento gli eventi programmati per i 10 anni del Belfast Titanic, il museo che sorge nei cantieri dove fu costruito il leggendario transaltlantico e divenuto un’attrazione di prima grandezza.

A completare l’offerta di questo Paese numerose experience tra food e whiskey.