Ima Italia Assistance ora sbarca anche in Spagna

Imaway, l’assicurazione di viaggio online della compagnia Ima Italia Assistance, è ora disponibile anche nella penisola iberica grazie alla realizzazione del portale imaway.es. Un importante risultato, questo, raggiunto con il supporto e la guida di Ima Italia, che ha fortemente creduto nel progetto Imaway Spagna e che con questa operazione apre le porte a un nuovo mercato fondamentale per la crescita del business oltre i confini italiani.

L’assicurazione di Imaway continuerà a puntare sull’asset della personalizzazione: è infatti possibile scegliere il livello di protezione e le garanzie preferite per ciascun viaggio oppure scegliere una copertura assicurativa multiviaggio annuale, oltre a una copertura dedicata ai viaggi di studio fino a 365 giorni. Qualunque sia la destinazione prescelta, Imaway comprende assistenza e spese mediche attive anche in caso di Covid-19 contratto in viaggio.