Ima e Aon propongono la polizza antivirus "Imaway Viaggio Singolo"













Una polizza a 360 gradi per viaggiare sicuri al tempo del Covid: è la proposta Imaway Viaggio Singolo, frutto della partnership operativa tra Aon e Ima Italia Assistance. Si tratta di una polizza di viaggio che tutela tutti coloro che viaggiano dai principali potenziali rischi in cui si può incorrere, tra cui il Covid-19, che ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere anche i viaggi.

La polizza di Ima Italia Assistance intermediata da Aon, che assicura viaggi fino a 100 giorni, con assistenza in viaggio 24 ore su 24 e pagamento diretto delle spese mediche, include una copertura sanitaria anche per il Covid-19 contratto quando si viaggia.

Tre sono i livelli di copertura possibili: si va dalla Easy, che offre assistenza sanitaria per chi viaggia e per i familiari a casa, assistenza all’abitazione durante il viaggio e presa in carico diretta delle spese ospedaliere e chirurgiche, alla Smart, che include la garanzia che tutela in caso di smarrimento del bagaglio, la garanzia infortuni e la tutela legale. La Top invece protegge anche in caso di perdita del volo o della nave e di annullamento del viaggio per gravi eventi, compreso il terrorismo.

«Garantire la salute e la serenità di chi viaggia è l’obiettivo che ci siamo posti noi di Aon – ha commentato Enrico Vanin, amministratore delegato di Aon – Per questo abbiamo individuato la soluzione migliore offerta oggi sul mercato realizzata da Ima Italia Assistance. La salute è da molti anni un asset centrale del nostro core business su cui continuiamo a investire molto per poter offrire ai nostri clienti i servizi e le soluzioni migliori nell’ambito della prevenzione, tutela e cura».

«Proporre soluzioni completamente personalizzate e supportate dalle migliori evoluzioni tecniche disponibili che aiutino a superare le difficoltà straordinarie che vive il mondo del turismo in questo periodo così delicato è uno dei nostri obiettivi principali – ha detto Sandro Mascolo, direttore commerciale e marketing di Ima Italia Assistance – Siamo molto soddisfatti della partnership stretta con Aon che ci consente di offrire le soluzioni assicurative più adeguate ai viaggiatori che sentono forte il desiderio di tornare a viaggiare liberi da tante preoccupazioni».