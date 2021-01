Il Wtm Latin America si terrà a San Paolo dal 3 al 5 agosto













Nuove date per il Wtm Latin America, la più importante fiera del turismo del continente sudamericano. Simon Mayle, il nuovo exhibition director della manifestazione di San Paolo, in Brasile, ha annunciato che quest’anno la fiera si terrà in presenza dal 3 al 5 agosto 2021 all’Expo Center Norte.

«La forza degli eventi promossi da Reed Exhibitions (la società che organizza anche Wtm London, Atm Dubai e altre fiere globali, ndr) è la loro conformità ai più alti standard si qualità e sicurezza. Seguendo tutti i protocolli necessari abbiamo lavorato duramente per organizzare Wtm Latin America in presenza e in maniera totalmente sicura con un alto livello di eccellenza – ha sottolineato Mayle – Con le nuove date permetteremmo ai visitatori di partecipare avendo una migliore esperienza di tutta la manifestazione».

Le nuove date scelte per la fiera di San Paolo sono state scelte anche in base all’avvio delle vaccinazioni di massa in tutto il mondo, che permetteranno una ripresa dei viaggi, sostiene la nota di Wtm Latin America, “e gli espositori avranno più tempo per mettere a punto i loro prodotti d lanciare per l’era post Covid”.