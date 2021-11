Il Wte a settembre a Verona per i 50 anni dell’Unesco













Si terrà a Verona dal 15 al 17 settembre dell’anno prossimo l’edizione 2022 del World Tourism Event for World Heritage Sites. L’appuntamento cade in un anniversario importante perché l’anno prossimo si celebreranno i 50 anni della Convenzione per la Protezione del Patrimonio Mondiale.

Dunque anche il programma scientifico della tredicesima edizione del Salone Mondiale del Turismo nei Siti e Città Patrimonio Mondiale, grazie alla collaborazione con la Regione Veneto e il Comune di Verona, sarà dedicato a questa ricorrenza e sarà un’occasione di riflessione e confronto, a livello mondiale, sul ruolo del brand Unesco per la promozione e la conservazione di territori e tradizioni, sulla tutela del patrimonio culturale e naturale, sulla sua valorizzazione e in generale sul turismo responsabile.

Ad ospitarlo sarà lo storico Palazzo della Gran Guardia, in piazza Bra, nel cuore della città veneta. Il brand Unesco ha dimostrato, anche in questo periodo così incerto e difficile per il turismo, di possedere una forte capacità di incidenza svolgendo una funzione di marchio attrattore di turismo a livello nazionale ed internazionale e di garante della qualità dei siti. Il World Tourism Event si offre insieme come vetrina privilegiata per il visitatore interessato ad un viaggio nei siti Unesco e occasione di incontro tra operatori della domanda e dell’offerta.

Il format ormai consolidato del World Torism Event prevede un’area espositiva, in cui il pubblico potrà scoprire l’offerta turistica e ricettiva dei siti presenti, un workshop internazionale riservato agli operatori, italiani e stranieri, e un programma scientifico.

Il Salone presenta al grande pubblico i siti Unesco italiani e di altri Paesi. Il workshop B2B si confermerà un momento di contatto fondamentale tra strutture ricettive, enti del turismo, istituzioni, agenzie e tour operator per lo scambio tra domanda e offerta. La borsa, organizzata in collaborazione con Enit, vedrà anche il prossimo anno un elevato numero di operatori sia italiani che stranieri specializzati in turismo culturale, esperienziale, sostenibile e consapevole.

Particolare rilevanza rivestirà l’approfondimento scientifico, grazie al programma di incontri con presentazioni e testimonianze, dibattiti e interviste che sarà organizzato nell’arco della tre giorni, in collaborazione con l’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale. Il World Tourism Event ha il patrocinio del Ministero del Turismo, dell’Associazione Italiana Beni Patrimonio Mondiale, di Enit e della Regione Veneto.