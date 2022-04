Il web marketing guida la ripresa del travel













Il settore del turismo in Italia è in ripresa e sfrutta le grandi potenzialità del web, nonostante l’affanno certificato dai numeri della prestigiosa società di ricerche ForwardKeys. Un bel passo in avanti, infatti, è stato compiuto nei weekend lunghi di Pasqua e del 25 aprile, che secondo Marketing01 fanno ben sperare sul definitivo rilancio del travel nel 2022.

«In questo caso più che mai, la differenza l’ha fatta il web marketing – ha spiegato Paolo Bomparola, ceo & founder di Marketing01 – Più volte è stato sottolineato come gli utenti negli ultimi due anni abbiano aumentato il tempo trascorso online (anche il 300% in più), per questo internet è diventato il posto migliore in cui intercettare potenziali clienti, e suggerire loro prodotti o servizi da acquistare».

Già negli ultimi mesi del 2021 moltissimi gestori di strutture ricettive, ma anche qualche amministratore locale, si sono rivolti all’azienda specializzata in marketing per avviare campagne online di promozione turistica. «Ad oggi, analizzando i risultati di questo primo banco di prova della stagione 2022, possiamo affermare che chi ha scelto di puntare su questo strumento ha ottenuto risultati migliori del 73% rispetto a chi non ha avviato iniziative di questo tipo», ha aggiunto Bomparola.

«Le comunicazioni di promozione turistica devono mettere in luce gli aspetti che maggiormente possono convincere le persone a prenotare un viaggio. Per farlo è evidente che serva un’analisi preliminare dei desideri e dei bisogni della nostra utenza di riferimento. In generale, basandoci sulle attività realizzate in vista dei weekend lunghi di aprile le cose che abbiamo notato incidere maggiormente sono la possibilità di ottenere il rimborso totale, anche a pochi giorni dalla partenza (91%), e la garanzia di sanificazione delle camere e di tutti gli ambienti comuni (82%). Per alcuni (33%) è importante anche l’offerta di servizi di trasporto privato offerto dalla struttura, che eviti loro di prendere i mezzi pubblici, o l’organizzazione di attività per gruppi ristretti (45%)», ha detto il ceo.

Per gli operatori del settore turistico, dunque, secondo Marketing01 la sfida in vista dell’estate è quella di convincere quella fascia di popolazione ancora indecisa sul prenotare o meno una vacanza. Di certo in questa decisione incidono numerose variabili, non ultime quelle di natura economica, per questo i gestori dovrebbero riuscire a formulare delle offerte specifiche pensate per il proprio target di riferimento.