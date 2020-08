Il Viaggio in Italia del Mibact mentre il turismo è in crisi profonda

Arriva il tanto atteso spot – fulcro della campagna Viaggio in Italia – preparata dal Mibact. La maxi campagna era stata annunciata ad aprile, con l’intento di promuove il turismo di prossimità in questa estate. Un’operazione che dovrebbe andare di pari passo con una serie di misure a supporto di agenzie e tour operator.

Ma se la campagna è stata finalmente lanciata, le misure e gli aiuti alle imprese latitano con l’intero settore che aspetta speranzoso il decreto Agosto con le risorse e i fondi promessi per un vero rilancio. Ad oggi, le uniche novità di questi giorni annunciate dal ministro Dario Franceschini, infatti, riguardano lo stanziamento di 20 milioni di euro sia per le fiere e i congressi annullati sia per le mostre ugualmente annullate. Nel frattempo, le associazioni

Ma tornando allo spot, in onda sulle reti Rai da questa settimana, viene affiancato da una campagna digitale – “Viaggio in Italia per un’estate italiana” – che promuove le località del territorio nazionale attraverso le collezioni di archivi, biblioteche e musei.

«Giusto tornare a viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro paese e del suo patrimonio culturale, ma bisogna farlo in modo consapevole rispettando ogni misura di prudenza e sicurezza prevista dalle norme», ha detto il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini.

“Siamo il vento. Brezza alla conquista delle onde. Immersi in questo vortice, non vediamo l’ora di tornare a viaggiare. Siamo il sole, l’alba e il tramonto. Sguardi di densi colori. Siamo sorrisi, sapori, profumi. Siamo forma e sostanza, materia di un patrimonio senza tempo. Lasciati avvolgere dalla bellezza perché qui è sempre la prima volta. Vivi il tuo viaggio in Italia in questa estate italiana”. Queste le parole che accompagnano le immagini dello spot promosso dal Mibact in collaborazione con Enit e il Centro sperimentale di Cinematografia, realizzato dal regista Paolo Santamaria.

Il video, concepito e realizzato durante il periodo del lockdown e i primi giorni della riapertura, è stato girato con una troupe essenziale tenendo conto di tutte le restrizioni previste dalle misure di contenimento del contagio e adotta un linguaggio innovativo nella comunicazione istituzionale turistica, con una tecnica minimale, repentina e pop.

La campagna si propone di incentivare il turismo interno e sostenere le imprese turistiche, in linea con le misure promosse dal Mibact, a partire dal Bonus Vacanze che a un mese dalla sua entrata in vigore è stato già scaricato da un milione di famiglie per un valore complessivo di 450milioni di euro.