Il viaggio di nozze è flessibile: Ipv lancia Ideemoon Collection













È in distribuzione nelle agenzie di viaggi il catalogo Ideemoon Collection di Idee per Viaggiare interamente dedicato ai viaggi di nozze. Lo stesso sarà declinato anche online con una sezione dedicata del sito dove il cliente potrà consultare e scegliere il suo pacchetto, attivabile tramite le agenzie.

Principale novità del catalogo è la flessibilità: gli agenti potranno stimolare i clienti a prenotare il loro viaggio di nozze partendo da un budget prestabilito (che non subirà aumenti), con il vantaggio di scegliere la meta del viaggio in un secondo momento.

Le proposte sono suddivise in 7 categorie ispirate ai nomi delle costellazioni, che corrispondono ad altrettante fasce di prezzo fisse (dai 4.500 ai 15.000 euro a coppia) e coprono tutte le destinazioni programmate dall’operatore.

Gli agenti di viaggi, con questo nuovo concetto di tour, hanno quattro vantaggi: maggiore facilità nel vendere il lungo raggio, data appunto dalla flessibilità nella scelta e dal maggior grado di sicurezza per il cliente finale; nessun acconto da versare da parte dell’agente; commissione sul prezzo totale di vendita; possibilità per i clienti di utilizzare l’eventuale voucher di cui sono in possesso, accedendo a particolari agevolazioni o sconti per prenotazioni entro il 30 giugno 2021.

«Ci siamo immedesimati nelle coppie che hanno dovuto rimandare il loro viaggio di nozze a data da destinarsi e, nel costruire questo nuovo catalogo, siamo partiti proprio dal concetto di rendere facile e accessibile tornare a programmare la luna di miele – spiega Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare – Il nuovo catalogo è pensato anche per agevolare gli agenti di viaggi, fornendo l’opportunità di approcciarsi nuovamente a questo target molto importante, venuto a mancare ormai da due anni e che per molti rappresenta una fetta di mercato consistente».