Il Veneto partecipa alla Bit Digital e conferma la presenza a Fitur













‘Veneto, the Land of Venice’ è il marchio ombrello sotto il quale la Regione Veneto si presenta a Bit Digital Edition, schierando oltre 50 imprese: è la prima risposta operativa per la promozione dell’offerta turistica regionale, dedicata al segmento leisure, mentre nel Mice Village la regione è presente con Venice Region Convention Bureau Network.

«Dall’edizione di febbraio 2020 della BIT, una delle ultime fiere con la presenza di operatori e pubblico, a quella del 2021 – osserva l’assessore regionale del Veneto, Federico Caner – è passato solo poco più di un anno, ma sembra sia trascorsa, anche per il turismo, un’era geologica. Venivamo da decenni contraddistinti da un continuo crescendo dei flussi turistici e, a distanza di 15 lunghi mesi di pandemia che hanno violentemente interrotto quel trend positivo, stiamo ora parlando di rinascita del turismo, di ripensamento e di riorganizzazione di un sistema che, almeno per quanto riguarda il Veneto, può fortunatamente ripartire dalla forza della sua offerta e delle sue peculiarità attrattive che il virus non ha intaccato».

La squadra del Veneto alla ‘digital’ Bit si compone di 11 Consorzi di imprese turistiche, 2 Convention & Visitors Bureau di Vicenza e Rovigo, della Fondazione Arena di Verona, dei 6 Enti di promozione turistica del Veneto, affiancati da 35 operatori privati tra tour operator e agenzie di viaggi, strutture ricettive, parchi a tema, location per eventi e matrimoni, musei e teatri, società di navigazione e vettori.

CONFERMATA LA PRESENZA A FITUR. «La versione digitale delle fiere turistiche ha dimostrato in questo periodo di pandemia la sua utilità – conclude l’assessore – e la larga adesione degli operatori veneti ne è la dimostrazione. D’altra parte alla Borsa del turismo non potrebbe mancare la regione che prima della pandemia ha fatto registrare, con 71 milioni, il record di presenze annuali. Tuttavia, per quanto gli strumenti digitali rappresentino una valida alternativa nel difficile quadro pandemico che stiamo affrontando, è evidente che la contrattazione di persona tra buyer e seller rappresenta una condizione fondamentale. Per questo il Veneto ha giù confermato la propria partecipazione agli appuntamenti che si terranno in presenza. Il primo è previsto per il 19 e 22 maggio alla Fitur di Madrid, dove il Veneto sarà presente con i rappresentanti del sistema montagna».