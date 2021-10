Il turista italiano e le scelte sostenibili: il report Omio sui trasporti













La sostenibilità ambientale occupa sempre più spazio nella vita quotidiana, ma quando si tratta di viaggiare la velocità e la convenienza hanno spesso la precedenza. Tuttavia, un sondaggio rappresentativo di YouGov commissionato da Omio, la piattaforma di prenotazione di viaggi multimodali leader in Europa, mostra che i viaggiatori sono abbastanza disposti a scendere a compromessi e ad adattarsi se questo ha un effetto positivo sull’ambiente.

Sulla base di uno studio ad hoc Omio ha selezionato 8 percorsi basati sulle 100 rotte più popolari dentro e fuori dall’Italia, dove il treno o l’autobus impiega solo fino a 50 minuti in più per raggiungere la meta, tenendo conto del viaggio verso l’aeroporto e le stazioni ferroviarie, nonché del tempo di check-in. A conti fatti queste 8 rotte, gli italiani impiegano quasi 50 minuti in più in autobus e in treno ma hanno meno impatto sull’ambiente.

Sulla base delle 100 rotte di viaggio più popolari d’Italia, la piattaforma di prenotazione viaggi leader in Europa Omio ha individuato quelle in cui il viaggio in treno o in autobus dura meno del viaggio aereo, tenendo conto del tragitto verso le stazioni ferroviarie e gli aeroporti, nonché del tempo di check-in in aeroporto.

Viaggiare in treno o in pullman non significa solo risparmiare tempo, ma ha anche un impatto positivo sull’ambiente: ad esempio viaggiare con i mezzi di trasporto terrestri sulla famosa tratta Roma-Milano permette di ridurre di 81,2 kg le emissioni di anidride carbonica. Ad esempio sulla tratta Roma-Napoli il risparmio di tempo del treno o bus rispetto all’aereo è di 87 minuti, mentre sulla Bari-Roma è di 33 minuti e sulla tratta Padova-Roma di 47 minuti.

Il sondaggio tra gli italiani ha rivelato che il 51% accetterebbe fino a 30 minuti di viaggio in più se questo avesse un impatto positivo sull’ambiente, mentre il 22% viaggerebbe anche fino a 60 minuti in più in cambio di un viaggio più sostenibile.

In generale, gli intervistati in Italia sono abbastanza disposti a passare al trasporto via terra. Il 45% afferma che viaggerebbe in treno invece che in aereo se la connessione fosse più veloce. Uno su due (50%) preferirebbe prendere il treno se la connessione fosse più comoda che in aereo. Anche il prezzo gioca un ruolo importante nel viaggio: il 49% preferisce il treno se il prezzo del biglietto è più economico dell’aereo.