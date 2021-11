Il turismo termale in Grecia, tra antiche sorgenti e acque curative













La Grecia è nota per la sua tradizione nelle pratiche naturali per il miglioramento della salute, della bellezza e del benessere. L’approccio medico degli antichi, conservato intatto nella tradizione popolare, vedeva l’uomo come un “tutto” indivisibile in cui salute è, di fatto, uno stato di equilibrio tra l’anima, la mente e il corpo.

Qui la tradizione medica si basa su forme lievi di terapia. Terme curative, una dieta equilibrata, terapie erboristiche, ipnoterapia, massaggi rilassanti sono solo alcuni dei “segreti” che si sono mantenuti dall’antichità fino ai giorni nostri.

La Grecia ha oltre ottocento impianti di acque termali medicinali, con varie proprietà e usi, a seconda della composizione dell’acqua. Alcune acque sono considerate ideali per essere bevute, come quelle delle sorgenti arcadiche, che hanno chiaramente un’azione analgesica e terapeutica sui disturbi di stomaco. Altre sorgenti sono considerate eccellenti per le malattie della pelle e le malattie croniche delle ossa e dei muscoli.

Nell’Eubea settentrionale troviamo Aidipsos, una graziosa cittadina che è probabilmente la città termale più famosa della Grecia. Le proprietà curative delle sue sorgenti termali sono conosciute fin dall’antichità e sono addirittura state menzionate nei loro scritti da Plutarco, Strabone e Aristotele.

A circa 80 kilometri da Atene, nella baia nord del Golfo di Corinto, si trova Loutraki, famosa fin dall’antichità per le sue acque curative che da secoli vengono usate per la prevenzione e la cura di molte malattie, muscolo-scheletriche e della pelle. Città prediletta dagli dei. Qui, Apollo, dio del sole e della tranquillità, aveva creato un tempio per il suo culto.

Per immaginare le Terme di Pozar, poi, bisogna figurarsi una piscina tra rocce a precipizio, cascate naturali e vegetazione selvaggia. Il calore rilassante dell’acqua (37⁰ gradi) rilassa il corpo e lascia che gli occhi vaghino intorno alla gola verdeggiante del così detto Thermopótamos (fiume caldo), l’Áyios Nikólaos.

Al lago di Kaiafa si trovano le omonime sorgenti di acqua minerale e bagni curativi. Un’acqua considerata “miracolosa” che aiuta a curare diverse patologie, la cui sorgente è circondata da un ecosistema magnifico e unico tra cui il lago, la pineta di Strofylia, la storica montagna di Lapitha e i quattro kilometri della spiaggia di sabbia dorata di Zacharo.

Non solo terme, in Grecia, per la cura del proprio corpo. I cosmetici naturali e i metodi di toelettatura hanno una grande tradizione in questo Paese: la bellezza è un processo interno la cui fase finale è un aspetto abbagliante. La dieta greca, ricca di vitamine, minerali e fibre alimentari, aiuta il corpo a centrarsi e disintossicarsi. L’olio d’oliva locale, la frutta e le verdure sane, sono un elisir di giovinezza e la cosmetologia che utilizza le materie prime naturali è molto diffusa.