“Il turismo non molla”: manifestazione il 1° febbraio a Napoli













Recita così: “Il turismo non molla”. È lo slogan della nuova manifestazione di protesta promossa dalla filiera turistica – e da AdvUnite – che si svolgerà a Napoli, lunedì 1° febbraio a partire dalle 10.

In piazza, tutte le categorie del comparto turistico: agenti di viaggi, guide turistiche, accompagnatori, animatori, albergatori, bed&breakfast, case vacanza, ncc, ditte di bus e società marittime, ristoratori e bar, artigiani e negozi souvenir, noleggiatori, commerciali, organizzatori eventi, wedding planner, intermediari assicurativi specializzati nel turismo uniti per esprimere con un’unica voce una sola richiesta: “stato di crisi”.

In particolare – si legge nella nota di AdvUnite – vengono richiesti: l’erogazione di fondi che sono stati promessi per tutte le categorie; cassa integrazione; anno fiscale bianco; rapporti bancari; ruolo nell’organizzazione e incentivi per la ripartenza come la riqualificazione delle agenzie, la tecnologia, lo sgravio fiscale dei viaggi prenotati in agenzia.