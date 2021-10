Il turismo è sempre più open air: l’estate 2021 di Pitchup













Continua a crescere l’interesse per il turismo outdoor. Lo conferma Pitchup.com, piattaforma di instant booking in Italia specializzata in soggiorni in campeggi e villaggi turistici, che da giugno ad agosto ha registrato un incremento delle prenotazioni di vacanze in Italia pari al 70% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Sono 333mila i nuovi utenti italiani della piattaforma.

L’Italia rimane ancora in cima ai desideri di viaggio degli utenti, particolarmenti attratti dalla Toscana (con il 23% delle preferenze), dal Veneto (scelta dal 16% degli utenti) e dalla Lombardia (15%).

Quanto alle strutture, protagoniste della stagione estiva 2021 sono le unità abitative dei villaggi turistici che, insieme alle piazzole per tende e camper, sono state le preferite dal 96% degli utenti italiani. Il resto degli utenti (4%) ha preferito il glamping, che unisce la natura del campeggio al comfort degli alloggi di lusso.

«Quest’anno 1,8 milioni di persone hanno scelto una vacanza su Pitchup.com. Un numero destinato a crescere, considerando le prenotazioni per il 2022, che già registrano un aumento del 241% rispetto al 2019 – dichiara Dan Yates, ceo e fondatore del portale – L’Italia non fa eccezione: in questo 2021 centinaia di migliaia di nuovi utenti hanno scelto gli alloggi all’aperto, tanti per la prima volta, attratti dall’aria fresca, dalla vicinanza alla natura, dalla convenienza e dai prezzi vantaggiosi. È chiaro che l’Italia rappresenti una destinazione top e, con l’allentamento delle restrizioni, ci aspettiamo un’ulteriore crescita delle prenotazioni».

Non solo estate, però: anche la stagione autunnale del camping parte con prospettive molto positive: la piattaforma ha registrato un aumento del +178% nelle prenotazioni anticipate per ottobre/novembre rispetto al 2019 e un aumento del +38% rispetto al 2020.