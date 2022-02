Il travel vede la ripresa: sul piatto 9mila miliardi













Germogli di ripresa per il settore turistico mondiale, e prospettive di ripresa che suggeriscono un certo ottimismo per il 2022. Secondo una nuova ricerca del World Travel & Tourism Council, infatti, il contributo del settore dei viaggi all’economia mondiale potrebbe addirittura raggiungere gli 8,6 trilioni (mille miliardi, ndr) di dollari quest’anno, iniziando riprendersi dalle devastazioni della pandemia di Covid-19.

Cifre ancora lontane da quelle del 2019, quando il settore dei viaggi e del turismo ha generato quasi 9,2 trilioni di dollari per l’economia globale, ma in netto miglioramento rispetto al 2020, anno in cui la pandemia ha fermato quasi completamente il settore, provocando un massiccio calo del 49,1%, per una perdita di quasi 4,5 trilioni di dollari.

Secondo la ricerca, grazie al lancio di vaccini e all’implementazione delle campagne vaccinali, le restrizioni ai viaggi internazionali saranno gradualmente allentate in tutto il mondo durante tutto l’anno, aumentando di conseguenza il numero di persone che possono viaggiare senza quarantena.

Le previsioni mostrano anche che il contributo del settore all’occupazione globale potrebbe raggiungere oltre 330 milioni di posti di lavoro, appena l’1% al di sotto dei livelli pre-pandemia e un aumento del 21,5% rispetto al 2020, rappresentando ben 58 milioni di posti di lavoro in più.

Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc, ha dichiarato: «Negli ultimi due anni, a causa delle severe restrizioni di viaggio in tutto il mondo, il settore globale dei viaggi e del turismo ha subito enormi perdite. La nostra ultima ricerca mostra chiaramente che c’è luce alla fine del tunnel e il 2022 sembra sicuramente più positivo in termini sia di lavoro che di economia. Tuttavia, c’è ancora molto lavoro da fare se vogliamo recuperare tutti i posti di lavoro persi e raggiungere una piena ripresa economica. Con così tanto in gioco, è fondamentale continuare a guidare la ripresa del nostro settore. I governi devono spostare la loro valutazione del rischio da interi paesi al singolo viaggiatore e consentire a chi è completamente vaccinato di viaggiare liberamente».

Secondo il Wttc, per raggiungere quest’anno il Pil e i livelli di occupazione pre-pandemia, i governi di tutto il mondo devono continuare a concentrarsi sulle campagne vaccinali e sui booster, consentendo ai viaggiatori completamente vaccinati di muoversi liberamente senza la necessità di ulteriori test e agli altri di viaggiare con un test negativo, e continuare allo stesso tempo ad implementare soluzioni digitali che consentano ai viaggiatori di dimostrare facilmente il proprio status in modo semplificato e sicuro.