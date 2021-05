Il travel che verrà

tra flessibilità e passione













Flessibilità, chiarezza, sicurezza, ma anche passione. Sono queste le inevitabili parole d’ordine della prossima stagione del travel, emerse anche nel corso di un panel di Bit Digital Edition cui hanno partecipato alcuni rappresentanti del trade. Ma come si declinano?

Un indizio arriva dai numeri. «In uno studio che abbiamo condotto su oltre 14mila viaggiatori circa il 60% ha espresso l’intenzione di effettuare un viaggio entro i primi sei mesi da quando sarà possibile farlo – spiega Giovanni Moretto, director market management, Expedia Lodging Partner Services Italia, ma emerge anche un altro dato interessante: sono gli under 40 ad avere la maggiore propensione, 70%, contro gli over che si fermano sotto il 50%.

E nelle famiglie la velocità aumenta: sono molte quelle che si dicono disposte a viaggiare già nei tre mesi successivi».

AZIONE DI FILIERA. Flessibilità è la prima keyword: per oltre la metà dei rispondenti all’analisi Expedia, avere condizioni totalmente flessibili al momento della prenotazione aumenterebbe di oltre 80% la propensione all’acquisto. E di fatto se consideriamo che al momento oltre il 70% delle tariffe nel mondo sono rimborsabili, forse questo è davvero l’elemento di maggior discontinuità rispetto al passato.

La polizza è fondamentale secondo Massimiliano Cossu, ceo & founder Portale Sardegna: «Ce la chiedono anche gli operatori internazionali, insieme alla certezza del rispetto dei protocolli da parte di tutti gli attori; noi l’anno scorso abbiamo lanciato Sardegna Isola Sicura, non va affidata al singolo hotel o servizio la garanzia di sicurezza, deve essere l’intera filiera ad assicurare questo cordone».

Anche per Davide Catania, amministratore unico Alidays Travel Experience, la cancellation policy deve essere assolutamente flessibile e libera. «L’elemento assicurativo diventa rilevante, anche perché se da un lato ci sono servizi che possono essere totalmente cancellabili, d’altro lato ci sono prodotti come i voli in cui questo non è sempre possibile e dunque ci deve essere una tutela». Ma Catania chiama anche alle armi i colleghi del trade: «Prevedo una domanda più emotiva e meno razionale, ma una parte importante del lavoro tocca a noi, dobbiamo essere reattivi».

E come si risolve il viaggio post Covid in merito a uno degli aspetti più sacrificati negli ultimi tempi, la socialità? Parla Massimo Broccoli, direttore commerciale Veratour, che pone l’accento sul villaggio con protocollo, dove per esempio nella ristorazione viene assegnato un tavolo sempre allo stesso nucleo familiare e l’intrattenimento è realizzato in micro gruppi . «Il villaggio sarà ancora un prodotto richiesto, soprattutto Italia, ma pensiamo anche a Spagna e Grecia che stanno facendo molti progressi sul fronte vaccinazioni, e poi abbiamo il desiderio di riaprire quando possibile destinazioni come Tunisia e Mar Rosso». Chiarezza è ciò di cui si ha bisogno, sia nei confronti della rete distributiva che dei clienti.

MERCATO EMOTIVO. Ma entra in gioco anche la passione, altra keyword evidenziata da Ludovico Scortichini, presidente Go World, che nel percorso cluster iniziato cinque anni fa continua a investire, con il lancio di Deluxe, Go Cruise per le crociere fluviali e Go Ski, e un altro paio in arrivo: «La passione è ancora un elemento fondamentale per muoversi e potrebbe essere capace anche di superare lo scoglio flessibilità». Ma, avverte il manager, guai ad avere fretta: «Il mercato italiano è più emotivo rispetto a quello anglosassone o orientale. C’è voglia di prenotare ma in questo si ha paura, ma una volta superata credo che poi ci sarà un effetto molla. Noi dobbiamo quindi essere bravi a non forzare i clienti ma a mantenere il rapporto con messaggi rassicuranti, per attendere il momento giusto. E se sono bravi gli agenti potrebbero anche riuscire ad aumentare la marginalità, perché credo che ci sarà meno attenzione all’aspetto economico da parte del cliente».