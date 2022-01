Il travel che verrà all’Asean Tourism Forum in Cambogia













È in corso a Sihanoukville, in Cambogia, fino al 22 gennaio, il 40° Asean Tourism Forum (Atf), il summit regionale per promuovere il sud-est asiatico come destinazione turistica e che coinvolge i settori dell’industria del turismo di tutti i 10 stati membri della regione denominata, appunto, Asean: Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam.

L’ edizione di quest’anno – che, nonostante la pandemia, si svolge in presenza – ha come tema “una comunità di pace e futuro condiviso” e vede la partecipazione dei ministri del Turismo e altri alti funzionari dei vari Paesi. Il forum ospita contemporaneamente anche la fiera del turismo Travex, che vede la partecipazione di oltre 40 aziende per 187 stand e media da 27 mercati.

«Nonostante la pandemia, il fatto che la Cambogia ospiti l’Atf 2022, dimostra l’impegno del Paese come attore chiave nell’ecosistema turistico della regione del sud-est asiatico, per promuovere l’Asean come una delle più attraenti mete turistiche nel post Covid», afferma il vice governatore Sihanoukville Long Dimanche, ricordando come la Cambogia assuma quest’anno anche il turno di presidenza annuale dell’Asean.

Il travel è una voce importante per i Pil di molti Paesi della regione. Il “Piano di ripresa per il turismo dell’Asean” è una parte importante dell’Asean Comprehensive Recovery Framework (Acrf) e si concentra su cinque pilastri, a sostegno delle diverse fasi di riapertura: ovvero sostenere le imprese turistiche, consentire il ripristino sicuro dei viaggi intra-Asean e internazionali, garantire che il recupero sia nel segno di sostenibilità e inclusività, reinventare i servizi turistici per guidare la competitività e infine prepararsi alla resilienza a lungo termine e alla preparazione alle crisi che verranno.