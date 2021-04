Il Tirolo riapre al turismo il 19 maggio: le regole in vigore













Rigide misure di sicurezza, ma una grande voglia di accogliere i turisti. Debutterà con le prime aperture il 19 maggio, come annunciato dal governo federale austriaco, la stagione turistica in Tirolo per albergatori, ristoratori, attività del tempo libero, strutture culturali ed eventi. Una prima fase a cui ne seguirà una seconda all’inizio di luglio, con ancora maggiori riaperture.

I turisti che già a maggio vorranno recarsi in Tirolo e viaggiare attraverso l’Austria dovranno presentare alle frontiere un certificato di vaccinazione o di avvenuta guarigione da Covid-19 o un test Covid-19 negativo. “La quarantena obbligatoria di 10 giorni dopo l’ingresso in Austria (con la prima possibilità di eseguire un test gratuito dopo il 5° giorno) – si legge in una nota dell’ente del turismo – resta ancora valida solo nelle aree con un’alta incidenza di contagi e/o in presenza di varianti del virus”.

E il protocollo in loco cosa prevede? Al ristorante, in hotel, nei musei e nei luoghi di cultura e tempo libero valgono le seguenti regole: la mascherina Ffp2 deve essere sempre indossata, tranne quando si è seduti al tavolo; all’ingresso è necessario sostenere un test oppure presentare un test negativo valido, un certificato di vaccinazione o la conferma di avvenuta guarigione dalla malattia; gli ospiti devono registrarsi con i loro nomi e recapiti per il tracciamento.

E ancora, al coperto si accolgono gruppi di massimo 4 adulti (più bambini al seguito), all’aperto un massimo di 10; deve essere mantenuta una distanza minima di 2 metri tra i diversi gruppi di persone al di fuori dei posti assegnati. Il coprifuoco è alle 22. E infine, nelle strutture termali o sale fitness degli hotel per ogni visitatore deve essere garantito uno spazio di 20 m².

Gli eventi sono consentiti all’aperto in posti assegnati fino a un massimo di 3mila persone e al chiuso fino a 1.500 persone. È prevista una limitazione della capacità del 50% per le location che non possono prevedere una massimizzazione della loro capienza.

“Accogliamo con favore i primi passi di apertura secondo le rigorose misure di sicurezza. La nostra priorità è quella di rivedervi in Tirolo, presto e soprattutto in buona salute”, rimarca l’ente del turismo rimandando ogni ulteriore informazione alla piattaforma welcome.tirol.