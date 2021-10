Il t.o. Travel World Escape vira sul turismo responsabile













Nuova ripartenza per Travel World Escape, tour operator fortemente specializzato in servizi esclusivi e tailor made, che ha approfittato dello stop forzato dovuto alla pandemia focalizzare l’attenzione verso un turismo sempre più responsabile.

Ad annunciarlo è Cristina Laganà, ceo di Travel World Escape, che spiega anche come questi mesi abbiano spinto il team del tour operator ad una profonda riflessione, arrivando ad una definizione più completa della propria visione e dei propri valori, cercando quindi soluzioni di viaggio più sostenibile, introducendo per i propri prodotti il concetto di “turismo rigenerativo”, con il desiderio di far parte di un movimento di sensibilizzazione verso un turismo definito c.a.r.e. (Community, Ambient, Respect, Equity). “Community”, in quanto uno degli obiettivi di Travel World Escape è di essere strumento di arricchimento delle comunità ospitanti. “Ambient”, perché il turismo abbia il minore impatto possibile sull’ambiente. “Respect”, in quanto Viaggiare con Travel World Escape significa riconoscersi in dederminati valori di rispetto e valorizzazione di luoghi e identità culturali delle comunità locali. Infine “Equity”, affinché il turismo sia fattore di crescita deve avere al centro la sostenibilità: questo richiede un’equa distribuzione dei benefici economici da esso generati, che devono restare nel territorio a vantaggio delle comunità del paese.

Intraprendere questo percorso ha significato per il tour operator anche aderire e avvicinarsi ad organizzazioni internazionali no profit che operano promuovere uno sviluppo sostenibile. Sono state infatti strette inoltre diverse collaborazioni con partner locali e internazionali che condividono questa linea con atti concreti per raggiungere i “goals” dell’UNTWO. L’azienda è anche tra i firmatari della coalizione internazionale di Future of Tourism Coalition.

L’obiettivo del brand è quindi proprio quello di proporre un modo di viaggiare che sia un’esperienza di contatto con il luogo di destinazione, per scoprire cultura e tradizioni, contribuendo all’economia locale, rispettando l’ambiente, ma ad un livello ancora più profondo, per viaggiare in maniera consapevole.