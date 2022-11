Il t.o. Percorsi Religiosi amplia l’offerta sulla Giordania

Operazione Giordania per il t.o. Percorsi Religiosi e culturali, appartenente al network Primarete, che potenzia la gamma di pacchetti turistici per le agenzie, con nuovi tours su questa magica terra del Medio oriente, una delle mete per le quali è specializzato da anni: si tratta di proposte per tours di gruppo e per famiglie con itinerari che si snodano tra le varie culture di questi territori.

Come spiega Gabriele Onni, responsabile del tour operator: «Programmiamo visite a reperti religiosi di valore inestimabile come le chiese bizantine con i suoi fantastici mosaici che lasciano senza fiato. Vale la pena ricordare che la Giordania ha accolto nel passato varie culture dai nabatei ai romani e agli arabi che hanno lasciato testimonianze di grande bellezza. Tra queste la fortezza di Amman, la città perduta di Petra, le città romane, i castelli del deserto, i percorsi delle carovane che sostavano nei Caravan Serrai fino alle acque del Mar Morto, per poi arrivare ad Aqaba che domina la punta estrema del mar Rosso».

Anche per le nuove proposte il t.o. cura soprattutto l’assistenza ai clienti: «La nostra programmazione – aggiunge infatti Gabriele Onni – arriva fino al maggio 2023, e prevede tour effettuati sempre in bus Granturismo con accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante italiano e per i Tour di famiglia sono previsti minibus sempre con guida. Le nostre proposte comprendono anche una notte nel deserto di Wadi Rum in un campo tendato per ammirare e vivere l’esperienza beduina».