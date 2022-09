Il t.o. Japanspecialist spinge sulla consulenza di viaggio online

Pronta ripartenza per Japanspecialist, tour operator parte di Jtb Corporation che comunica un vero e proprio boom di domanda dopo la riapertura totale del Giappone a partire dal 7 settembre scorso.

Oltre a organizzare tour tailor made, visite guidate, escursioni e anche viaggi di lusso, lo specialista giapponese ora offre ai clienti anche un servizio di consulenza online al costo di 25 euro, rimborsabile al momento della prenotazione.

Karolina Simon, head of Japanspecialist, ha commentato: «Il Giappone è stata una delle ultime destinazioni a riaprire e abbiamo vissuto un periodo davvero difficile. Tuttavia, abbiamo utilizzato questo tempo preparandoci per il momento di riapertura dei confini, costruendo un’offerta migliore. Quasi tre anni di chiusura e l’attuale tasso di cambio dello yen, più favorevole per gli europei già da molti anni, stanno fornendo uno slancio in più per coloro che desiderano un’esperienza autentica in una delle destinazioni più belle del pianeta».