Il t.o. Dimensione Turismo riparte da Cipro













Dimensione Turismo scommette ancora su Cipro: il tour operator rilancia la destinazione, sulla quale ha maturato solida esperienza e contatti preferenziali fin dai primi anni del 2000, con proposte su Pafos e Ayia Napa con voli da Milano, Bergamo, Verona, Bologna e Treviso.

La leggenda narra che dalle acque di Pafos nacque Afrodite: è proprio questo mito ad aver reso celebre la località, antica città portuale situata all’estremità occidentale di Cipro. Tra le spiagge si cita Coral Bay e la spiaggia dei Bagni di Afrodite. Pafos è anche ricca di storia e cultura, con un sito archeologico che le è valso il titolo di Capitale Europea della Cultura 2017.

Situata nell’estremità sud-orientale dell’isola, Ayia Napa è invece una località di Cipro nel distretto di Famagosta. Tra le spiagge più apprezzate dal turismo internazionale emergono Nissi Beach e Sandy Bay, ma la città punta anche sulla vita notturna.

«In seguito alla proposta della Commissione europea di allentare le restrizioni sui viaggi non essenziali verso Stati membri, grazie all’introduzione di un certificato verde digitale che consentirà il monitoraggio dell’andamento pandemico e vaccinale, gli spostamenti saranno agevolati e di facile organizzazione, per questo la Repubblica di Cipro rappresenta al momento un’ottima soluzione per viaggiare in sicurezza e comodità – spiegano dall’operatore -. Dimensione Turismo è pronta, con gli opportuni aggiornamenti, alla riapertura dei confini per Cipro Nord, proposta con successo fin dal 2009. Appena sarà consentito il libero accesso alla destinazione tutto è stato predisposto per una perfetta accoglienza anche in questa parte dell’isola».