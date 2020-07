Il Suq Festival torna a Genova dal 28 agosto

Nuove date e nuove modalità per il Suq Festival, simbolo di una integrazione possibile tra genti e culture, best practice d’Europa per il dialogo tra culture, festival teatrale riconosciuto e sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo.

Slittato da giugno a fine agosto – dal 28 agosto al 6 settembre – si terrà al Porto Antico di Genova, nella piazza delle Feste, il teatro sul mare disegnato da Renzo Piano, ma per questa edizione, la 22ª, si dovrà rinunciare al coloratissimo e affollato bazar, da cui prende il nome: suq, ovvero mercato in arabo.

Cambia la scena ma non lo spirito, con un programma che ospiterà la rassegna teatrale e gli appuntamenti musicali: 12 rappresentazioni teatrali, accompagnate da una trentina di eventi tra concerti, performance di danza, incontri, workshop, showcooking, iniziative per bambini. Tante le buone pratiche per l’ambiente in un festival green e plastic free dal 2019.

Altri due spazi saranno allestiti, uno all’interno di piazza delle Feste e l’altro all’esterno, per attività pomeridiane che, intorno al focus Frontiere, declineranno vari temi – migrazioni, ambiente, l’arte e lo spettacolo di fronte alla sfida del post Covid, l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Temi centrali del nostro vivere contemporaneo: la paura e i confini, l’identità e le disuguaglianze, il tempo e l’incontro.

Tra gli appuntamenti, il 28 agosto debutta in prima nazionale Canto di Passo, di Marco Aime, nell’adattamento teatrale di Carla Peirolero, che vede in scena un protagonista teatrale di primo piano quale Moni Ovadia.

Il Suq Festival non rinuncia alle cucine etniche, calamita per il pubblico che ha potuto scegliere negli anni passati tra proposte di 14 cucine dal mondo differenti. Quest’anno, nella piazza antistante il teatro, ci saranno alcuni ristoranti che prima erano al suq – tre ogni sera – con piatti di cucina persiana, latinoamericana, indiana, africana.

Gli eventi potranno anche essere seguiti online in live streaming. Tra i partner, oltre Mibact, la Fondazione Compagnia di San Paolo, maggior sostenitore della rassegna Teatro del Dialogo; il Comune di Genova – assessorato alla Cultura; Porto Antico di Genova spa e Camera di Commercio di Genova.