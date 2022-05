Il Sudamerica raccontato da Andrea Giorgi di Four Seasons Natura e Cultura













Un vero e proprio diario di viaggio, scritto con passione da Andrea Giorgi, uno dei tre soci del tour operator Four Seasons Natura e Cultura, con uffici a Roma e Milano. Un operatore che nonostante la pandemia ha tenuto botta e ha presidiato comunque la sua nicchia di mercato con un marchio che si caratterizza per viaggi-trekking alla scoperta del mondo.

Il libro si intitola “Il Viaggiatore stonato” (edito da Porto Seguro) e come lo stesso Giorgi ci scrive, “è la storia di un viaggio in solitaria fra Messico, Perù e Cile; è avventura, storia, scoperta; è emozione, conoscenza, divertimento. È l’America Latina raccontata attraverso gli occhi di Giacomo e i racconti di testimoni d’eccellenza: da Diego Rivera e i suoi murales in Messico al subcomandante Marcos in Chiapas, dalla scopritrice degli enigmi delle linee di Nazca, Maria Reiche, ai racconti dello scrittore cileno Luis Sepúlveda. È la terra segnata dai drammatici eventi che hanno caratterizzato la storia di quei popoli: da Sendero Luminoso, la più feroce organizzazione terroristica sudamericana, ai dittatori Alberto Fujimori e Augusto Pinochet, affrontando anche verità scomode come quella sugli ultimi giorni di vita del poeta Pablo Neruda; e dalle storie delle persone comuni e della loro lotta quotidiana per la sopravvivenza in Paesi dove la vita è difficile».

Quella raccontata in questo libro è l’America Latina nella sua essenza, senza mai dimenticare la storia antica attraverso le vicissitudini delle antiche popolazioni degli Aztechi, dei Maya, degli Inca e dei conquistadores spagnoli, ma anche degli abitanti dell’Isola di Pasqua e di Tikal e, soprattutto, è l’America Latina delle meraviglie naturali e culturali, da Chichén Itzà a Cusco a Machu Picchu per finire con i Moai dell’Isola di Pasqua, in un percorso che può essere replicato, passo dopo passo, grazie a quest’opera e all’esperienza dell’autore, scrittore e guida turistica.