Il sogno a idrogeno di Airbus decolla con lo storico A380













Prove tecniche di super sostenibilità ambientale per Airbus che ha annunciato per il 2026 il decollo dei primi voli sperimentali di un aereo alimentato a idrogeno: i motori a impatto zero verranno installati sul primo storico modello di A380 ed entro il 2035 decolleranno i voli commerciali.

L’annuncio è avvenuto nel corso di una conferenza stampa virtuale che ha svelato anche alcuni dettagli tecnici: i motori saranno realizzati dalla Cfm International, una joint venture tra General Electric e Safran Aircraft Engines, e durante il programma sperimentale Airbus conta di poter ottenere la certificazione dei motori di ultima generazione e l’entrata in servizio dei modelli potrebbe avvenire fra meno di 15 anni.

Di fatto è la presentazione ufficiale del progetto ‘ZEROe” di Airbus che prevede tre prototipi alimentati con idrogeno liquido ad uso commerciale: un aereo turboelica per i voli regionali, un modello a turboventola per brevi tratte ed un vero e proprio jet con sistema di propulsione a idrogeno per i voli di medio raggio.

«Questa collaborazione internazionale – ha sottolineato Sabine Klauke, chief technical officer di Airbus – è il primo tangibile segnale al nostro settore di un impegno concreto per offrire sul mercato, entro pochi anni, voli a emissioni zero».