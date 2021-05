Il soggiorno si paga a rate: accordo tra Room Mate e Klarna













Il Gruppo Room Mate unisce le forze con Klarna, banca europea che opera in 17 Paesi, per facilitare il pagamento a rate delle prenotazioni dei suoi clienti.

Room Mate offrirà ai suoi ospiti in tutti i suoi hotel e aparthotel, a partire da giugno, la possibilità di dilazione del pagamento delle loro prenotazioni in un massimo di tre rate senza interessi. I clienti faranno il primo pagamento al momento del check out, il secondo dopo 30 giorni e l’ultimo dopo 60 giorni.

Kike Sarasola, presidente e fondatore di Room Mate Group, ha dichiarato: «Quando mi è stato detto per la prima volta di Klarna ho capito che avremmo dovuto fare qualcosa tra i due marchi. Gli albergatori devono fornire, in un momento cruciale per il turismo, tutte le agevolazioni che hanno a disposizione per restituire l’illusione di viaggiare. La possibilità di dilazionare il pagamento delle prenotazioni è un’importante innovazione per il settore turistico».