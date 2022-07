Il settebello di Teorema: così si articolerà il prodotto













Sono le categorie di prodotto la novità di Teorema Vacanze, new entry con la terza release del portale dell’operatore, nata con l’idea di facilitare la selezione da parte delle agenzie di viaggi per soddisfare le richieste del cliente.

«Le categorie di prodotto sono in linea con la filosofia di Teorema Vacanze, basata su selezione di prodotto e confezionamento di un pacchetto finito e pronto alla vendita – afferma Luigi Deli, ceo e founder di Volonline, di cui Teorema Vacanze fa parte – Per ogni categoria abbiamo scelto un nome incisivo e distintivo che consente all’agente di viaggi di trovare più facilmente ciò che il cliente sta chiedendo e di finalizzare la prenotazione».

Le categorie sono sette, suddivise per tipologia di vacanza/soggiorno, e tali da soddisfare diversi target, dalle famiglie che hanno esigenza di animazione per i bambini, a chi vuole fare una vacanza all’insegna del divertimento, dalle soluzioni a basso costo per viaggiatori indipendenti a chi predilige un contatto diretto con la natura.

Happy Family raggruppa hotel e resort family friendly per accogliere al meglio le famiglie, con MiniClub e YoungClub, animazione in italiano e internazionale, camere triple e quadruple e possibilità di incontrare altre famiglie con bambini con cui condividere le vacanze.

Party Lovers sono proposte per giovani e adulti in cerca di divertimento. Sono hotel che si trovano solitamente vicino ai punti nevralgici della “movida” internazionale e spesso sono loro stessi fonte d’intrattenimento grazie alla presenza dell’animazione.

Smart rappresenta soluzioni adatte a un viaggiatore indipendente e intraprendente attento al rapporto qualità/prezzo. Per chi vuole vivere un’esperienza autentica e davvero “be local”.

UrbanStyle è una collezione di resort sul mare e di hotel in centro città, ma con in comune un design moderno e ricercato, per chi predilige un ambiente internazionale e alla moda.

Tour è la categoria dedicata ai viaggiatori con itinerari alla scoperta di luoghi esotici e culture lontane in un tour organizzato di gruppo e accompagnato da guide esperte.

MareSabbiaCielo è per chi cerca un contatto con la natura: una collezione di resort per vivere un’esperienza immersiva.

Lady D. conta hotel e resort caratterizzati da fascino ed eleganza, con cura del dettaglio e attenzione al cliente, per gli amanti del lusso e dello charme.

«Abbiamo organizzato alcuni webinar per lanciare questa novità accolta favorevolmente dalle agenzie di viaggi perché rende la loro operatività ancora più semplificata e veloce» aggiunge Luca Adami, cmo e cto Teorema Vacanze.

RAPPORTI CON LE ADV. Nel frattempo, sta proseguendo a la registrazione delle agenzie di viaggi sul portale Teorema Vacanze. «Siamo già a quota 1.500 punti vendita, in pratica il 25% del mercato attuale di agenzie di viaggi attive, con un ritmo di registrazioni di 50 al giorno in media. Tre sono i fattori che abbiamo riscontrato. Innanzitutto una grande risposta da parte del mercato del Sud Italia, inaspettata da un certo punto di vista perché storicamente il marchio Teorema non era forte in quest’area; in secondo luogo il grado di fidelizzazione delle agenzie di viaggi. L’80% delle prenotazioni di pacchetti Teorema Vacanze è effettuato da un centinaio di agenzie e infine, il fattore new business, con molte agenzie che non avevano mai lavorato in precedenza con il Gruppo Volonline perché fanno tailor made o disintermediazione per conto loro e che invece hanno iniziato a prenotare Teorema Vacanze” conclude Adami».

I PRODOTTI. Per quanto riguarda le destinazioni, le prenotazioni si concentrano su Egitto con Sharm El Sheikh, le isole Baleari con Maiorca e Minorca, la Grecia con la penisola Calcidica, Rodi, Mykonos, Creta e Kos. Tra le altre novità, già online sul portale Teorema Vacanze, anche le proposte per l’inverno e per le prossime vacanze di Natale e Capodanno.

«Abbiamo già inserito online alcune proposte per l’inverno e per Natale e Capodanno dedicate alle Maldive e presto anche ad altre mete sempre nell’area, nei Caraibi e per le classiche città europee, una richiesta che è arrivata dal mercato», conclude Luigi Deli.