Il sentiment degli italiani: “Sì ai viaggi, ma vicino casa”

Nell’estate 2020 si potrà tornare a muoversi, ma “non si potrà andare troppo lontano”. È quello che pensa il 58,6% degli italiani che hanno partecipato al sondaggio online di Simtur sul sentimento di viaggio nel post coronavirus; una percentuale che risulta consapevole dei limiti alle vacanze.

Il clima continua a non essere semplice. La maggioranza del campione ritiene eque le misure prese finora (59,2%), ma si registra una fortissima incertezza dettata dalla molteplicità di opinioni espresse dagli esperti, tanto variabile da minare l’autorevolezza delle fonti informative (il 55,7% delle risposte indica un sostanziale smarrimento).

«Da una prima analisi dei dati emerge l’esigenza di garantire un sostegno alla mobilità delle persone, che potrebbe concretizzarsi nella forma dei voucher per scuole e famiglie per incentivare i viaggi in Italia – spiega il presidente nazionale di Simtur Federico Massimo Ceschin – E con la proposta di un nuovo Grand Tour».

Il momento di incertezza emerge anche dalla percentuale di intervistati che “nemmeno riesce a immaginare di viaggiare” (13%) e c’è un quarto del campione (24%) che “non pensa di tornare a viaggiare tanto presto”.

Emerge soprattutto un quadro di attesa per la prossima estate: se il 13,8% ha cancellato le proprie prenotazioni, il 10% pensa di dover ridurre il budget e la durata del periodo di vacanza e anche il 30% più fiducioso sta aspettando per riservare il proprio posto al sole.

Sulla durata dell’emergenza, gli italiani protagonisti del sondaggio sembrano consapevoli potrà durare da alcuni mesi (34%) ad almeno un anno (23%): soltanto il 2% immagina che si risolverà in poche settimane, mentre il 20% ritiene che “le conseguenze si faranno sentire per anni”.

Il campione si spacca sulle previsioni di viaggio nel medio periodo: una relativa maggioranza (38,6%) immagina che “saremo tutti costretti a viaggiare di meno”, ma non sono molto meno numerosi (32,8%) coloro i quali ritengono che “si tornerà a viaggiare come prima e più di prima”.

Oltre il 40% degli intervistati, infine, ha dichiarato che sceglierà la propria destinazione di viaggio in funzione delle rassicurazioni che sapranno essere offerte circa la sicurezza igienico sanitaria e il rischio di contrarre virus.