Il salto di Civitatis: «B2B al centro della crescita in Italia»













Fornitori selezionati, assistenza alle adv e un portfolio di oltre 70 mila attività in 140 Paesi nel mondo. Civitatis, impresa spagnola specializzata nella distribuzione online di visite guidate, escursioni e attività nelle principali destinazioni nel mondo, ha lavorato con cura negli anni sugli asset che l’hanno portata ai vertici del mercato europeo e a spostare il business sempre più in direzione del B2B, che ormai apporta il 30% del fatturato. Così nel giro di pochi anni e nonostante la pandemia, Civitatis non solo ha raggiunto gli oltre 10 milioni di clienti, ma il nostro Paese è anche diventato il secondo mercato di riferimento.

«Gli accordi con agenzie di viaggi indipendenti e network ci hanno dato una spinta in più in Italia, passando da 180 adv presenti sulla nostra piattaforma B2B nel 2019, a distanza di un anno dallo sbarco nel vostro Paese, a oltre 4mila agenzie presenti oggi – racconta l’head of communications, Oscar Fernandez Rodriguez, presente alla Bmt di Napoli – Sempre in Italia, poi, offriamo più di 1.200 attività per circa 120 destinazioni: quindi lo Stivale è una meta strategica per noi, sia come sviluppo del prodotto sia come flussi di acquisto».

Ma l’offerta e la tecnologia di Civitatis sono solo una parte dei vantaggi offerti al trade. «Crediamo molto nella formazione delle agenzie e nel rapporto quotidiano. Per questo forniamo assistenza continua agli agenti su tutti gli aspetti della nostra piattaforma offrendo sempre il miglior fornitore per la singola attività in lingua italiana, senza doppioni, e calibrando sia il rapporto qualità-prezzo sia la soddisfazione del cliente che ha standard molto elevati», rimarca Rodriguez.

Tra gli altri plus di Civitatis c’è soprattutto la trasparenza verso la distribuzione: «Di base garantiamo la parity rate su tutti i canali, e le agenzie oltre a pagare le quote nette, hanno diritto a una commissione importante su tutti i nostri prodotti. Non c’è uno specifico target di riferimento per i nostri prodotti perché offriamo un ampio ventaglio di proposte che possono accentatura ogni tipo di cliente. Dal tour di lusso in India fino ai free tour o al biglietto per la Torre Eiffel a Parigi», sottolinea il manager spagnolo.

E l’investimento in Italia non si ferma, anche perché il settore Tour & Activity è diventato sempre più centrale nel percorso di ripresa dell’industria dei viaggi, soprattutto in Italia. «I nostri servizi e l’assistenza h24 sono un supporto fondamentale soprattutto per le agenzie che hanno voglia di tornare a fare il loro lavoro, pacchettizzare il prodotto e garantirsi margini adeguati offrendo qualità prima di tutto», ricorda Rodriguez.

L’obiettivo, ora è raggiungere i 5 milioni di clienti globali nel 2022. «Penso che potremmo anche superare ampiamente questa cifra – conclude il manager spagnolo – Solo a febbraio 2022 abbiamo raggiunto la quota di mezzo milione di clienti e le prospettive di crescita sono molto positive. Sul mercato italiano, poi, stiamo registrando sempre più interesse per la nostra piattaforma: gli accordi con i network – da Welcome Travel Group a Nuovevacanze e Frigerio – ci hanno dato un’ulteriore spinta. A breve dovremmo chiudere ulteriori partnership con altri player importanti della distribuzione».